La Viola perde a Monopoli all’ultimo canestro

Si ritorna a mani vuote dalla doppia e cruenta trasferta pugliese.

Questa volta, però, i neroarancio di coach Cadeo sono andati vicinissimi ad un bel colpaccio esterno dove, solo gli episodi e la migliore gestione del pallone altrui ha prevalso.

Termina 69 a 67 a Monopoli.

Domenica, i cestisti neroarancio hanno bisogno di tutto il sostegno possibile per provare a battere la Scandone Avellino.

La partita inizia con qualche intoppo per la compagine pugliese.

Reggio prova un mini allungo ma l’ex Vitale si riscatta da tre punti, portando il punteggio in parità (15-15). Coach Cadeo chiama un Time Out. Vitale penetra e dà il vantaggio a Monopoli, Pazin risponde per i padroni di casa. Paulinus segna e trasforma il libero, mentre Spatti chiude il quarto per i pugliesi. Si va alla pausa sul 21-18.

Vitale apre con un tiro da tre nel secondo periodo.. Formica porta il vantaggio a più 8. Idiaru dalla lunetta realizza due su due, ma Bangu risponde per i neroarancio. Spatti piazza una tripla (33-24) e si ripete su assist di Vitale. Stamatis entra in scena con due triple consecutive, mentre Cessel riduce lo svantaggio a -4. Spatti segna ancora sotto canestro, costringendo Coach Cadeo a un altro Time Out. Milosevic allunga a più 10, e si va all’intervallo sul 41-31.

Dopo l’intervallo lungo, Lorenzo Dell’Anna apre con una bomba da tre. Pazin risponde, ma Donati replica dalla media distanza. L’altro ex Aguzzoli e Preira mantengono il vantaggio per Monopoli. Dell’Anna si conferma da tre punti, mentre Pazin tiene viva la squadra di casa. Dell’Anna segna ancora da tre e subisce fallo, trasformando anche il libero. Ani penetra e riduce lo svantaggio a -4, ma Aguzzoli risponde con una tripla. Dell’Anna continua a colpire da tre, mentre Bangu ruba palla e va a canestro (52-50). Milosevic riporta Monopoli a più 4, ma Bangu riduce ancora a -2. Il terzo quarto si chiude sul 54-52.C’è tanto equilibrio.

Nell’ultimo periodo:Milosevic riapre le danze con un canestro per il più 4. Ani da tre punti accorcia le distanze, mentre Bangu su assist di Ani porta Reggio Calabria a -1. Coach Carolillo chiama un Time Out. Formica riduce ulteriormente lo svantaggio, ma Preira e Paulinus tengono alta la tensione. A 2:52 dal termine, Dell’Anna segna in reverse. Vitale e Spatti si alternano nel mantenere il vantaggio di Monopoli, mentre Stamatis riporta la Viola a -1 con una grande penetrazione.C’è tensione e le scelte diventano drastiche: la tripla del Monopoli a firma è decisiva: 69-67 per Monopoli.

Manelli Basket Monopoli – Redel Viola Reggio Calabria 69-67 (21-18,20-13,13-21,15-15)

Monopoli: Casato NE, Guarini NE, Aguzzoli 8, Pazin 12, Spati 11, Feruglio NE, Calisi 0, Preira 6, Caleprico NE, Vitale 17, Milosevic 11, Formica 4. Allenatore Carolillo

Reggio Calabria: Idiaru 8, Ani 11, Paulinus 5, Traore 0, Simonetti 0, Marinelli NE, Cessel 3, Donati 2, Stamatis 9, Dell’Anna 18, Bangu 12. Allenatore Cadeo

Arbitri: Paolo Carotenuto di Boscotrecase e Luca Mogavero di Bellizzi.