Nuovo acquisto per la Sintegra Rende: ecco Michael Facciola’ dal Taranto

Si rafforza la Sintegra Rende impegnata nella seconda parte della stagione cestistica. Arriva dal Taranto, squadra che si è ritirata nel girone pugliese, Michael Facciolà. Nato a Chieti il 15

settembre 2000, Facciolà è un pivot di oltre due metri,2,03, che riesce a padroneggiare “l’area pitturata” molto bene grazie alla sua mobilità. Un lungo moderno, di quelli che sanno fare un po’ tutto e quando c’è da lottare non si tira mai indietro. Michael ha

iniziato a muovere i primi passi a Chieti, città natale, fino ad arrivare all’Under 16. “Poi mi sono spostato a Pescara dove ho fatto U18

eccellenza, Serie C Silver poi serie B (2018/19), e poi ho cominciato a giocare nelle Marche: a Porto San Giorgio in C silver, l’anno successivo in Toscana a Montevarchi in C Gold, poi di nuovo Marche in C Gold a Montegranaro e l’anno scorso in B2 a Valdiceppo in Umbria”, racconta il nuovo acquisto della squadra rendese. Piena soddisfazione è stata espressa dalla società biancorossa e dal coach Pierpaolo Carbone. Concentrazione massima ed allenamenti continui per la nuova fase e le impegnative gare da disputare al meglio delle possibilità.