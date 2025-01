Il derby è neroarancio: vittoria all’ultimo respiro

Equilibratissimo e punto a punto fino alla fine.

Una bella festa del basket calabrese ed una vittoria, per la Redel capolista. da dedicare a Manu Fernandez.

Il Capitano neroarancio costretto a fermarsi per un infortunio al ginocchio ha raccolto l’applauso del pubblico del Palacalafiore, gli abbracci e gli striscioni dei sostenitori con la speranza di ritrovare le sue “magie cestistiche” il prima possibile sul parquet.

Bangu scalpita per fare bene e parte in quintetto.

Catanzaro schiera il giovanissimo, classe 2007, Ciccio Giglio.

21 a 20 nei primi due periodi con il lituano Tamulevicius in evidenza per i giallorossi.

Proprio Bangu firma il più 5 nel secondo quarto, ma Catanzaro è sul pezzo e con Andrea Procopio si riavvicina per un nuovo punto a punto (32-33).

La trama non cambia neanche nel terzo periodo: Idiaru e Paulinus firmano il mini-break sul più cinque, ancora una volta, ma Tamulevicius e soci si riavvicinano sul meno 3, 53 a 50.

Il quarto periodo è un susseguirsi di sorpassi e controsorpassi.

Gioca bene Catanzaro con Sabbatino in evidenza.

I locali faticano, perdono per falli l’mvp dell’indelebile gara uno di campionato,Uchenna Ani, trovano in Ivanaj ed Idiaru gli uomini della riscossa.

Le mosse giuste le azzecca Catanzaro, doppia tripla di Procopio e sembrerebbe fatta.

Tutt’altro.

Prima contropiede magistrale concluso da Ilario Simonetti.

A 19 secondi e con la palla per vincere, Catanzaro sciupa tutto sulla rimessa, per la rubata di Efe Idiaru che in un amen vola in schiacciata per la gioia del pubblico amico.

La novità arriva dagli altri campi: i punti in palio tra qualche ora a Matera saranno già importanti per la seconda fase.

Domenica alle ore 18 nella Città dei Sassi, i ragazzi di Coach Cadeo dovranno provare a vincere per allungare la leadership nella nuova classifica che verrà nel PlayIn Gold.

II derby si è giocato in un totale clima di amicizia e sportività, un segnale assoluto per il basket regionale.

Redel Viola Reggio Calabria – Basket Academy Catanzaro 72-68 (21-20,11-13,21-17,19-18)

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 21, Ani 7, Paulinus 8, Simonetti 8, Mazza Ne, Marinelli NE, Cessel 8, Donati 2, Pes NE, Ivanaj 10, Nicolò NE, Bangu 8. Allenatore Cadeo Assistenti Scarpa e D’Agostino

Basket Academy Catanzaro: Canestrari NE, Annese 5, Carpanzano 1, Procopio 20, Sabbatino 4, Sipovac 0, Fomba 0, Tamulevicius 34, Battaglia 3, Giglio 1, Dozic NE. Allenatore Procopio Assistenti Sant’Ambrogio e Tunno

Arbitri: Antonio Caputo di Lamezia Terme e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza