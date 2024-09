Reggio Bic: al via la pre season in Bulgaria

La Reggio Bic è pronta per l’inizio della nuova stagione, iniziando con la fase di preparazione in Bulgaria, dove parteciperà alla quarta edizione del “Torneo Internazionale Sofia Balkan”.

La compagine amaranto è pronta, nuovamente, ai nastri di partenza nel massimo campionato del Basket in Carrozzina italiano, provando a stupire partita dopo partita.

Il torneo, in programma il 21 e 22 settembre, vedrà la partecipazione di sei squadre suddivise in due gironi da tre formazioni ciascuno. Oltre alla Reggio Bic, saranno presenti squadre provenienti da Turchia, Grecia, Gran Bretagna, Bosnia, e naturalmente la Bulgaria come padrona di casa e organizzatrice dell’evento.

La Bulgaria è terra d’amicizia e di confronto da sempre per la selezione amaranto, considerati i trascorsi da capo allenatore della nazionale del tecnico dei reggini, Antonio Cugliandro.

Il torneo rappresenta un’importante occasione di valutare lo stato di forma della sua squadra e di preparare al meglio l’inizio della stagione.