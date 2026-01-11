Decima vittoria per la Tonno Callipo

Ed è cifra tonda per la Tonno Callipo maschile! La splendida e baldanzosa squadra di coach Lanci, superando Santa Teresa Riva per 3-0, conquista la decima vittoria stagionale di cui ben sette senza perdere alcun parziale! Dunque, anche dopo la lunga sosta di Natale, i giallorossi si ripresentano tirati a lucido, subendo qualcosa soltanto nei finali degli ultimi due set. Un dato è alquanto eloquente della superiorità della Tonno Callipo, anche in questa ennesima vittoria, ovvero l’essere stata sempre in vantaggio nel punteggio, con la sola eccezione del finale del terzo set in cui i siciliani avevano operato il sorpasso soltanto in due occasioni (16-17 e 17-18). Per il resto Paglialunga e compagni hanno gestito il gioco con autorevolezza, trovando nel solito Boiko (24 punti per lui, di cui 3 ace ed 1 muro) e nello stesso capitano, oltrechè nell’ottimo centrale Borgesi, le bocche di fuoco decisive in attacco. A proposito del centrale Borgesi, ancora una volta nello score finale bisogna annotare i ben sette muri individuali sui dieci di squadra. Insomma la crescita personale di Borgesi continua, e se continuerà su questa strada non potrà che ambire sempre al meglio.

CRONACA. La formazione di coach Lanci è la solita, diagonale Piovan-Boiko, Halim e Borgesi sono i centrali, Paglialunga e Netti in banda, Buttarini è il libero. Il primo set scorre via senza patemi per Vibo, 9-3, col primo time out ospite che però non frena i giallorossi. Che continuano a condurre anche più avanti, 17-11, quando il tecnico siciliano utilizza il suo secondo time out. Tra gli ospiti Fijaka, miglior realizzatore dei suoi (16), cerca di tenere su la barca siciliana, ben supportato da Chiesa che, con un ace, accorcia le distanze sul 21-18. Qui coach Lanci chiama il suo primo time out. Al rientro sale in cattedra Boiko che realizza tre dei quattro punti necessari per chiudere il set, l’ultimo lo realizza Borgesi per il 25-20.

Nel secondo set il clichè non cambia: 8-5 e 16-12 per la Tonno Callipo che solo nella seconda parte del parziale subisce un po’ il ritorno dei siciliani. Santa Teresa lotta fino alla fine e riesce a tenere comunque vivo il finale di set, portandosi per tre volte a -2: 1-17, 22-20 e 23-21. Ma prima Boiko e poi un errore al servizio consegnano a Vibo il 25-22 ed il conseguente 2-0.

Il terzo set invece scorre con maggiore equilibrio (8-7, 10-9), fino a quando Vibo sembra accelerare fino al 14-11. Qui subentra forse un po’ di rilassamento tra i giallorossi e gli ospiti ne approfittano, infilando un parziale di 4-0, risalendo così dal 16-13 fino al sorpasso 16-17. Come anzidetto i siciliani conducono anche sul 17-18, ma poi Vibo rientra in partita, costringendo a due consecutivi time out i siciliani, l’ultimo sotto 21-18 dopo aver subìto a loro volta un parziale di 4-0. Il pathos aumenta nel finale: Santa Teresa prima accorcia (-1) sul 21-20, ma poi si arrende subendo un altro parziale di 3-0 (23-20), cedendo 25-21 col solito primo tempo di Borgesi.

Giusta e meritata l’esultanza finale dei giallorossi, che riprendono così da dove avevano lasciato in casa. Al PalaValentia i giallorossi ne hanno vinte sette su otto per 3-0! Chapeau… E sabato prossimo chiusura del girone di andata a Villafranca Messina, contro la Sicily Beach.

INTERVISTA. Soddisfatto coach Nunzio Lanci per la decima vittoria stagionale ma, come sempre, è già rivolto ala prossima gara, sempre quella più importante, anche questo rientra in una certa mentalità vincente, da perseguire e consolidare. “È stata una buona partita da parte nostra – inizia il tecnico giallorosso – soprattutto perché siamo stati bravi a mantenere il controllo della partita, anche se non abbiamo giocato una delle nostre migliori gare. Siamo stati un po’ sotto ritmo però, dopo la pausa di Natale, ci può anche stare. Bravi noi a sfruttare quelle occasioni importanti che ci sono capitate, permettendoci di gestire al meglio questo match. Adesso pensiamo alla prossima settimana quando avremo una partita veramente tosta, fuori casa contro una squadra con tanti giocatori esperti. Di questo ne siamo consapevoli però, allo stesso tempo, abbiamo la volontà di voler chiudere il girone di andata nel miglior modo possibile. Quindi andremo a Villafranca per fare del nostro meglio, cercando di portare più punti possibili a casa e rimanere così attaccati – conclude Lanci – al treno delle prime in classifica.”

TONNO CALLIPO – S.TERESA RIVA 3-0

(25-20, 25-22, 25-21)

TONNO CALLIPO: Piovan 1, Boiko 24, Borgesi 12, Halim 2, Paglialunga 12, Netti 5, Buttarini (L), Smeraldo, Saturnino. Ne: Vassallo, Mauceri, Riga, Calello. All. Lanci

S.TERESA: Michelangeli 1, Y.Testagrossa 5, G.Schipilliti 4, Fijaka 16, Chiesa 9, Iellamo 4, De Santis, M.Schifilliti 1, Salomone (L), Passari. Ne: M. Testagrossa, Galdini, Cicala (L), Mastronardo. All. Patti.

Arbitri: Gabriele Mallia e Gabriele Mantegna.

Note: durata 23’, 25’, 28’ per un totale di un’ora e 16’. Vibo: ace 4, bs 14, muri 10, errori 23; S.Teresa: ace 1, bs 9, muri 5, errori 19. Attacco: 54%-49%, ricezione 81%-55%.