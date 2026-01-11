“La libertà significa responsabilità: ecco perché molti la temono” - George Bernard Shaw
Cuore e carattere della Tonno Callipo che vince in rimonta e resta in vetta

Never give up! Che cuore e carattere questa Tonno Callipo, capace di rialzarsi anche andando inopinatamente sotto per 2-0, grazie a quelle qualità, va ribadito, proprie delle grandi squadre. Ovvero saper anche incassare, ma al tempo stesso trovare le soluzioni migliori per risollevarsi. Qualche scoria natalizia, evidentemente, aveva come bloccato le giallorosse che hanno ripresentato, dopo ben undici partite, capitan Scacchetti fin dall’inizio. E però nei primi due set la Tonno Callipo si è ritrovata a dovere inseguire quella che, assieme a Bisceglie finora, ha sicuramente destato la migliore impressione. Magione infatti, trascinata dalle indemoniate Zuliani (best scorer con 26 punti) e Patasce (12), oltre all’ex Bellanca (17) apparsa sicuramente trasformata rispetto alla scorsa stagione, ha messo in campo non solo appunto buone combinazioni offensive, ma anche una linearità ed un’applicazione che hanno creato vari grattacapi alla formazione di coach Saja. Dal terzo set invece, si è ammirata la Tonno Callipo che siamo abituati a vedere: tonica, determinata, concreta in attacco e, soprattutto, con quello spirito di squadra che – va ribadito – rappresenta una delle qualità migliori di questo roster giallorosso. Basti pensare che nel ‘decisivo’ finale di quarto set, quello che avrebbe portato Vibo al tie break, Botarelli e compagni conducono 19-16 proprio con un attacco del vice capitano vibonese. Ebbene, un tracollo inatteso con un parziale di 6-0 per Magione ed ecco il sorpasso 22-19, con annesso time out di coach Saja. Il tecnico di Vibo chiama dentro Besteghi per Scacchetti e la superlativa Botarelli mette a terra tre palloni (22-21) che rivitalizzano tutta la squadra. Ma non finisce qui! Magione si riporta avanti (23-21) ed oltre a Botarelli, sempre ben servita da Besteghi, sale in cattedra pure Pomili rientrata sul 20-19 (per Cammisa, alternandosi sovente in questa gara con la compagna) e realizzando due punti per il sorpasso (23-24). Un finale di set al cardiopalma! Ancora Botarelli la chiude con una free ball per il punto che conduce al quinto set. Questa descrizione del quarto parziale, probabilmente dirimente, per spiegare e confermare la forza di una Tonno Callipo che rema all’unisono, che fa fronte comune, che nelle difficoltà sa cos’è il concetto di gruppo!

CRONACA. Come anticipato, la trasferta umbra ripropone in regia Scacchetti in diagonale con Botarelli; al centro Rizzo e Civitico, in banda Pomili e Grigolo. Libero è Quiligotti.

Nel primo set equilibrio fino al 9-9 con l’allungo locale di Bellanca sul 12-9, quando Saja chiama time out. La Tonno Callipo continua a balbettare, mentre la reattiva Magione gioca senza timori, trovando varchi in attacco fino al 18-11, quando Vibo bissa il time out. E poco dopo Cammisa rileva Pomili. Niente da fare anche con questa mossa: soltanto sul 20-12 per Magione c’è una reazione di Vibo con  Grigolo, che realizza tre punti di fila, l’ultimo con un ace (20-15) e ripetendosi poco dopo fino al 21-17. Le umbre però riescono a gestire il vantaggio ed a chiudere 25-19 con Patasce. 1-0.

Nel secondo set il clichè non cambia: ancora Bellanca porta avanti le sue sul 7-4, mentre qualche problema in ricezione per Vibo aumenta il gap fino al 12-8, col time out di Saja. Poco dopo (14-10) stesso cambio (Cammisa per Pomili e la neo entrata inizierà poi anche il terzo set) del parziale precedente ma si arriva a -7 (17-10). Il buon momento di Magione continua fino al 19-14, quando coach Saja opta per l’ingresso dell’altra diagonale, Besteghi-Scarabottini. Si recuperano tre punti (20-17), quando poi rientrano Scacchetti e Botarelli: proprio l’opposto giallorosso conquista il punto-parità sul 21-21. Un continuo susseguirsi di emozioni con Vibo che però dà l’impressione di voler rientrare nel match! Si prosegue in equilibrio con Vibo che annulla due set-point, ma al terzo deve arrendersi e la solita Zuliani conquista il 2-0 (27-25).

Dunque Vibo sotto due set a zero, mai accaduto finora in tre anni di storia al femminile. Nel cambio campo la svolta: Saja e le sue ragazze comprendono che occorre invertire la rotta, specie alla vigilia di una gara – quella di sabato con Oplonti che ha vinto la sua gara da tre punti – decisiva anche per la Coppa Italia. Così ecco la Tonno Callipo che abbiamo applaudito nelle precedenti undici gare: pronti-via nel terzo set e giallorosse avanti 9-5, col primo time out locale. A turno Grigolo, Civitico e Botarelli spingono la Tonno Callipo fino al +8 (12-20) con una strepitosa Rizzo (vice bomber per le sue). A mettere il sigillo all’inizio della rimonta, dopo un ace di Scacchetti, è Civitico brava a sfruttare una free ball. 2-1.

Si arriva così al quarto set, ampiamente descritto in precedenza che pone le basi per un tie break che la Tonno Callipo inizia benissimo, avanti 3-0, con i primi due punti di Botarelli. A proposito l’opposto giallorosso con i 25 punti finali (di cui 4 muri e 50% in attacco) mette in fila la seconda migliore performance stagionale, dopo i 26 realizzati a Roma, alla terza giornata contro Volleyro. In totale per il vice capitano giallorosso fanno finora ben 191 punti, ovviamente in testa alle bomber di squadra, seguita da Grigolo (142) e Civitico (125).

Il set prosegue con Vibo sempre a condurre col 3-7 grazie ad un ace di Rizzo, 6-9 con un muro di Civitico quando coach Bovari chiama tempo. Vibo è sempre avanti, anche con i punti di Cammisa, Botarelli (8-12, servita con un bel palleggio rovesciato di Scacchetti) e due fast di Rizzo per il match-point. A proposito, cosa dire della Rizzo? 19 punti finali (con 2 ace ed altrettanti muri, e 65% in attacco) e 91 totali in 9 gare (avendone saltate 3 per infortunio) e vice bomber di giornata, applausi! Ritornando al match-point, Vibo se ne vede annullati ben tre, al quarto è ovviamente ancora Rizzo strepitosa a coronare una prestazione-super con l’ennesima fast. Vittoria per 3-2 e squadra in mezzo a campo ad esultare dopo due e mezza di partita. Tonno Callipo si conferma capolista, squadra tosta, di carattere e dalla tempra forte. Ed ora avanti sabato con Oplonti, seconda staccata di due punti, in un PalaValentia si spera caloroso e rumoroso come ai bei tempi!

INTERVISTA. Match dalle emozioni forti anche per coach Saja che spiega: “È stata una bella battaglia, abbiamo giocato contro una squadra che, senza pensieri, ci ha dato grandissimo filo da torcere nei primi due set e comunque per tutta la partita. Noi probabilmente abbiamo subìto troppo nel primo parziale un atteggiamento volitivo delle avversarie, con i loro due attaccanti che hanno fatto grandi percentuali in attacco. Per cui non siamo riusciti a trovare le contromisure per arginarle. Non cerchiamo alibi, dobbiamo pensare che questo campionato ci impone di non abbassare mai la tensione, bensì ogni partita merita il massimo dell’attenzione. Qui a Perugia abbiamo sperimentato che tutti giocano con il braccio libero contro di noi, e ciò l’abbiamo pagato nei primi due set. Sono molto contento – continua il tecnico giallorosso – del fatto che c’è stata una reazione vera da parte della mia squadra, anche da parte di chi è entrata ed ha fatto magari uno-due scambi ma ha cambiato le sorti di un set. Ribadisco che questa squadra è composta da 14 giocatrici e finchè loro si metteranno a disposizione l’una delle altre, riusciremo a portare a casa il risultato. Purtroppo in questa partita conquistiamo solo due punti, ma poteva essere veramente una gara contrassegnata da uno stop. Quindi ci prendiamo quello che di buono abbiamo fatto, soprattutto dal terzo set in poi esprimendo grande carattere ed una unione di squadra importante, che ci ha permesso ottenere un’atra vittoria, perché ricordiamoci che comunque è un’altra vittoria. Ora testa alla prossima partita dopo una giornata di riposo.”

MAGIONE PERUGIA – TONNO CALLIPO  2-3

(25-19, 27-25, 16-25, 23-25, 12-15)

MAGIONE: Guarino 4, Bellanca 17, Gresta 10, Artini 6, Patasce 12, Zuliani 26, Lillacci (L 50%pos, 38%prf), Sussi, Sagramola. Ne: Gradassi (L), Di Diego, Mitu, Ricciarini, Stella. All. Bovari

TONNO CALLIPO: Scacchetti 2, Botarelli 25, Civitico 13, Rizzo 19, Grigolo 15, Pomili 4, Quiligotti (L, 52% pos, 13% prf), Cammisa 9, Besteghi, Scarabottini. Ne: Vinci, Natalizia (L), Macedo, Massara. All. Saja
ARBITRI: Valerio Di Nino e Federico Iannella.

NOTE: durata set: 26’, 32’, 25’, 31’, 18’ per un totale di due ore e 12’. Magione: ace 4, bs 6, muri 5, errori 22; Vibo: ace 4, bs 11, muri 13, errori . Attacco 40%-44%; ricezione 35%-44%.

