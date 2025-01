La Tonno Callipo vince e brilla anche in Coppa Italia

Sostenuta dall’affetto e dall’incitamento dei tanti vibonesi e tifosi giallorossi residenti al Nord, che anche stavolta non sono mancati come accadeva nelle varie trasferte al maschile, la Tonno Callipo s’impone di forza a Scandicci, gara-1 dei quarti di finale di Coppa Italia. La lucida e concreta squadra di coach Boschini mostra muscoli e testa nel corso dei quattro set, compiendo così un primo passo avanti verso la Final Four. Muscoli sotto forma dei primi due set vinti con autorevolezza, mostrando forza e determinazione nel chiudere subito il match. Testa, dopo quel terzo set perso, dove forse si è avvertita un po’ di stanchezza, ma ciò nonostante nel successivo ed ultimo parziale è venuta fuori la maturità delle giallorosse, ritornando ad essere sul pezzo con voglia e determinazione di chiuderla, e così è stato. Ovviamente c’è da completare l’opera in gara-2 mercoledì sera a Vibo, ma la squadra giallorossa vista all’opera nella lunga trasferta fiorentina induce all’ottimismo. Di fatto conferma il valore e la maturità di Vinci e compagne mostrate finora, qualità ovviamente proprie di una squadra esperta e che sa quel vuole.

Riavvolgendo il nastro del match, coach Boschini presenta dall’inizio la diagonale Curti-Bellanca, Macedo e Rizzo al centro, capitan Vinci e Cammisa in banda, Quarto libero. Il primo set scorre in equilibrio (7-7, 10-10) fino a quando Vibo aumenta il passo. Lo fa portandosi due volte a +3 (12-15 e 16-19), ma anche a +4 (14-18). Ed il momentaneo pareggio delle toscane (19-19) con un muro su Cammisa, è solo una pia illusione per la squadra di casa. Le giallorosse infatti, riprendono a macinare gioco e punti, ed in questo primo set anche tre ace, di cui due di Curti ed uno di Cammisa. Uno spettacolare muro di Macedo su Menon vale il 23-19 per la Tonno Callipo che, dopo due set-point annullati, manda in archivio il primo parziale con un mani-fuori su attacco di Bellanca (22-25).

Nel secondo set dopo un ace di Cacciatore (4-3) coach Boschini opta per il cambio del libero Quarto con Darretta. Da qui in avanti Vibo è un rullo compressore e si porta avanti 8-4, quando la panchina toscana chiama time out. Ma la squadra di Boschini è un’orchestra perfetta, in cui le interpreti hanno mandato a memoria lo spartito da suonare. Il vantaggio giallorosso infatti si fa vistoso, arrivando addirittura due volte a +8 (5-13), prima con un errore avversario al servizio, quindi con un pallonetto di Rizzo (7-15). Ma nel volley le insidie sono sempre alle viste, specie quando – anche naturalmente – si cala di intensità. Infatti Scandicci inizia a rimontare sotto 10-17, portandosi a -2, sospinta dalla mancina Omonoyan e a turno da Cacciatore e Picchiotti. Qui Boschini chiama time out rinvigorendo le sue ragazze, che riprendono a macinare gioco e punti, ritornando prima +3 (17-20) con alcuni errori avversari (alla fine saranno in totale ben 40!), e poi allungando con capitan Vinci e Rizzo (18-22). Scandicci non ci sta e tenta un recupero disperato e, dopo che con una spettacolare fast Rizzo conquista il set-point, le toscane sono brave ad annullarne tre. Al quarto sbaglia Mencarelli al servizio e così Vibo si porta avanti (23-25) due set a zero!

Nel terzo parziale, dopo l’iniziale 2-2, è Scandicci a prendere il largo (6-2) con Boschini che chiama tempo, bissato poi sotto 12-5. Nel corso del set rientra anche il libero Darretta e nella seconda parte rientra in gioco anche la Tonno Callipo. Macedo, Denise e Rizzo suonano la carica e si portano a -1 (16-15) quando coach De Sisto si vede costretto a chiamare tempo. Sul 17-16 per Scandicci coach Boschini schiera Otta per Bellanca in posto-2, con le toscane che sembrano più concrete in attacco. Vibo però non demorde e non solo raggiunge tre volte il pari fino al 22-22, ma si porta pure avanti (22-23) con un altro errore in attacco delle locali.

Un continuo alternarsi di vantaggi: Scandicci opera il contro-sorpasso (24-23) con la solita Omonoyan (top scorer con 21 punti finali), e si avvia a vincere poiché un attacco di Otta che sembra dentro viene giudicato out dalla coppia arbitrale femminile e così aumenta la suspance con le toscane che accorciano sull’1-2.

Il quarto set riconsegna al match una Tonno Callipo determinata e concreta: una pipe di Denise vale l’8-6 per Vibo. Sale di tono anche Cammisa (8-10), che alla fine sarà la vice bomber con 16 punti, e Vibo conduce sempre nel punteggio ma Scandicci non molla e si avvicina sul 12-13. Da qui in poi le splendide giallorosse del presidente Callipo infilano un parziale dirompente di 7-0 (col tecnico locale che cambia la diagonale, senza esiti positivi), portandosi sul 20-12 con un altro muro di Cammisa. Set in discesa per Vibo che mostra esperienza e spessore tecnico. Un ace di Rizzo vale il 22-13, ed anche qui dopo tre match-point annullati dalle toscane, è una loro invasione su attacco di Cammisa che consegna set (17-25) ed incontro alla Tonno Callipo.

Così può liberarsi l’esultanza delle giallorosse, tutte attorno all’esperta brasiliana Camilla Macedo, festeggiata per il suo compleanno brindando così a questa importante vittoria in gara-1! Applausi, ed appuntamento per tutti a mercoledì sera al PalaValentia.

INTERVISTA. Alquanto soddisfatto coach Boschini che spiega: “Sapevamo che non era facile perché ovviamente in questa Coppa Italia il livello si alza inevitabilmente. Scandicci è una squadra giovane ed infatti hanno un po’ peccato in qualche situazione, ma noi siamo stati a sfruttare la loro inesperienza, perché comunque a livello atletico sono giocatrici sì giovani ma importanti. Sono una squadra ben strutturata, con altezze veramente di livello, infatti il loro muro è un punto di forza ed i nostri attaccanti, soprattutto in banda, hanno fatto un po’ più di fatica perché comunque lavorare con un muro così alto intanto non siamo tanto abituati, e poi comunque non è mai semplice quando ti trovi un muro chiuso così davanti.” Coach Boschini elogia ancora le avversarie: “Sono state molto brave magari commettendo qualche errore di troppo, ma le squadre giovani sono così, possono fare il partitone o mettere in fila 5-6 errori. Noi siamo stati concentrati, riuscendo seppur non giocando la nostra miglior pallavolo a vincerla.” Quindi il tecnico si sofferma anche sulla lunga trasferta… “Chiaro che per noi fa anche un po’ capolino la stanchezza, perché comunque è stato un bel viaggio, organizzato benissimo dalla società che ci ha messo nelle migliori condizioni, però comunque è sempre un viaggio lungo. Per cui un po’ la stanchezza si è fatta sentire, ma certo non vuole essere un alibi, perché comunque nel primo, secondo e quarto set abbiamo dimostrato di avere un valore superiore all’avversario.” Ovviamente c’è ancora il ritorno… “Infatti – sottolinea Boschini -, a Vibo sarà una gara altrettanto difficile: non ci aspettiamo nulla di semplice, anche perché loro non hanno nulla da perdere e di conseguenza giocheranno il tutto per tutto. Ritengo che verranno molto arrembanti, e dal canto nostro dovremo essere brave a contenerle in primis ma poi a contrattaccarle. Sono molto fiducioso, anche se ora però dobbiamo pensare a recuperare un po’ di energie in vista della gara di mercoledì, facendo riposare la squadra che è affaticata. Tutto ciò però fa parte del gioco e dello sport: noi dobbiamo prepararci comunque a quella che potrebbe essere un’eventuale Final Four, dove ci saranno partite una dietro l’altra, quindi senza nemmeno il giorno di riposo. Il senso è che dobbiamo essere pronti e svegli, non farci sopraffare dalla stanchezza, perché poi la si può pagare.” E Boschini indica la strada: “Dobbiamo lavorare su questi aspetti che sono dei piccoli dettagli, che però se vogliamo raggiungere l’obiettivo sono anch’essi da curare. Per ora ci godiamo questa vittoria: ad oggi la Tonno Callipo è ancora imbattuta (12 vittorie stagionali! – ndr), quindi sono contento e molto soddisfatto di tutto il lavoro che stiamo facendo, compreso quello da parte dello staff e della società e di tutti insomma. E poi c’erano i nostri tifosi del Nord che ci hanno raggiunto e ci hanno sostenuto pure a Scandicci, per cui è stato bello anche sotto questo punto di vista avere un po’ di pubblico dalla nostra parte, ed ora – conclude il tecnico giallorosso – aspettiamo tutti mercoledì al PalaValentia perché sarà uno spettacolo.”

SAVINO DEL BENE SCANDICCI – TONNO CALLIPO VV 1-3

(22-25, 23-25, 25-23, 17-25)

SCANDICCI: Bernardeschi 6, Omonoyan 21, Menon 6, Picchiotti 8, Cacciatore 17, Franchini 4, Magnani (L), Mencarelli 1, Pugi 2, Mapelli. Ne: Grossi, Savioli, Ciulli. All. De Sisto

TONNO CALLIPO: Curti 4, Bellanca 4, Macedo 10, Rizzo 14, Cammisa 16, D.Vinci 10, Quarto (L), Otta, Darretta (L). Ne: Milazzo, Rustani, Surace, M.Vinci. All. Boschini

Arbitri: Eleonora Garroni e Melanie Paccagnella di Roma.

Note: durata set 27’, 28’, 29’, 24’. Scandicci: ace 4, bs 17, muri 8, errori 40; Vibo: ace 6, bs 9, muri 9, errori 22. Attacco 35 %-30%; Ricezione 59%-45%.