Domotek Volley, Lazzaretto carica l’ambiente: “Pronti alla sfida con la capolista!”

Atmosfera incandescente in casa Domotek Volley in vista dell’attesissimo match contro la capolista del campionato, la Romeo Sorrento.

Enrico Lazzaretto, schiacciatore della formazione reggina, non nasconde l’entusiasmo e la determinazione in vista di una sfida che si preannuncia avvincente.

“Sarà una partita molto tosta”, ha dichiarato Lazzaretto. “La classifica parla chiaro: sono primi, ben strutturati, con un ottimo gioco in fase break e dei centrali forti. Ma noi siamo qui per affrontare queste sfide e daremo il massimo in ogni allenamento per arrivare pronti alla partita”.

Nonostante la recente sconfitta contro Napoli, il morale in casa Domotek resta alto. “Siamo un gruppo giovane e convinto dei propri mezzi”, ha aggiunto Lazzaretto. “Vogliamo sempre migliorare e la sfida con la capolista rappresenta uno stimolo importante. Andremo sul teraflex sciolti e tranquilli, convinti di potercela giocare”.

Lazzaretto ha poi analizzato i punti di forza degli avversari: “I loro centrali sono molto forti, Patriarca in particolare, atleta che conosco molto bene. Inoltre, hanno un palleggiatore che garantisce continuità e organizzazione al gioco”.

Infine, un appello al pubblico reggino: “Mi aspetto un PalaCalafiore gremito! È una partita di alta classifica, contro la prima in classifica, e il pubblico può essere il nostro settimo uomo in campo. Abbiamo bisogno del loro sostegno!”.

Insomma, la Domotek Volley è pronta a dare battaglia. Con la grinta e la determinazione di Lazzaretto e compagni, lo spettacolo è assicurato!