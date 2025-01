L’Alfa Catania fa valere il fattore campo e batte una super combattiva Dierre

Per quanto riguarda la Dierre, prestazione volitiva, da rivedere l’arbitraggio specialmente per quanto riguarda la gestione sul lungo ospite Railans.Bene Barrile, Laganà e Ripepi, ma è tutto il gruppo di coach Cotroneo che può uscire a testa alta dalla disputa e guardare con fiducia al futuro in questo campionato di Serie C ancora apertissimo. Siamo ancora al termine del girone di andata e tutto potrà ancora accedere, su tutti i campi.