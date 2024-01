Al via la stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano: il 14 gennaio a Carlomagno la 22esima Coppa Sci Club Montenero

Con la neve che finalmente è arrivata ad imbiancare le piste degli impianti sciistici, entra nel vivo la stagione agonistica invernale del Comitato FISI Calabro Lucano.

Domenica 14 gennaio, al Centro Sci di Fondo Carlomagno, a San Giovanni in Fiore (Cs), si disputerà la “22ª Coppa Sci Club Montenero”, competizione di sci nordico a Tecnica Classica Mass Start riservata agli atleti FISI di tutte le categorie in regola con il tesseramento, valida per l’assegnazione dei titoli regionali, utili alla qualificazione per i Campionati italiani.

L’organizzazione della gara, inserita nel calendario federale, è a cura dello Sci Club Montenero e vede la condivisione del Parco Nazionale della Sila e del comune di San Giovanni in Fiore.

Iscrizioni aperte sino alle ore 14.00 di sabato 13 gennaio. Partenza alle ore 10.30. Le premiazioni si terranno sul campo al termine della competizione.

Con la gara di domenica i fondisti del CAL, provenienti dalla Calabria e dalla Basilicata, si preparano ad un’intensa stagione agonistica che li vedrà gareggiare, nel successivo fine settimana, in Val di Fiemme allo Skiri Trophy.