Medaglie d’oro e successi per gli Arcieri del Club Lido

Continua la scia positiva di successi e conferme per il team Arcieri Club Lido, con risultati importanti anche fuori regione.

Nell’ottica sportiva del team di Catanzaro Lido vi erano le qualifiche ai campionati Italiani campagna che si ottengono con la partecipazione e la somma dei punteggi ottenuti in tre competizioni di calendario federale.

Per quanto riguarda appunto i risultati da ottenere sul campo il team di Catanzaro Lido ha svolto interessanti sedute di allenamento con la partecipazione e la guida dei mister societari Poerio Pitera’ Edaordo e con il supporto tecnico di Demasi Pasquale responsabile del settore giovanile, settore che è pluri medagliato a livello locale, nazionale e Internazionale.

Infatti nella provincia autonoma di Trento in occasione dell’incontro tecnico nazionale si è svolta un competizione targa a Rovereto, nella quale Gorizia Novello Anna nella divisione compound ha vinto la gara della sua classe seniores portando a casa un meritatissimo primo posto.

Stesso copione in regione, dove a primeggiare in fatto di punteggi è stata Anastasia Poerio Piterà nella gara targa organizzata dalla locale società di Roccella Ionica con un ottimo primo posto nella medesima divisione compound e classe allieve in una giornata contrassegnata da avverse condizioni metereologi che.

Altra trasferta altri successi in terra di Sicilia.

La coppia Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo seniores e Poerio Piterà Francesco nell’olimpico Juniores vincono entrambi la competizione hunter & field di Adrano in uno spettacolare scenario organizzativo fatto dagli Arcieri Catania sotto la sapiente guida di Alfredo Maresca.

Doppio Oro e qualifica per Poerio Piterà Francesco, in percorso tecnico e di alto livello sportivo, nella meravigliosa location delle pendici dell’Etna.

Nella stessa manifestazione è stato proprio il presidente Maresca Alfredo a elogiare e ringraziare per gli impegni profusi sul campo Internazionale Francesco Poerio Piterà.

Un altro ringraziamento, è stato rivolto sempre da Maresca a Emiliano Rampon e Francesco Pernice partecipanti alla gara, anche loro reduci di ottimi risultati internazionali.

Un particolare saluto è stato rivolto anche a Emanuele Alberini, mister di grandi qualità sportive nazionali.

Soddisfazione da parte del Mister Edoardo Poerio Piterà “Sono orgoglioso del risultato dei miei atleti e soprattutto devo ringraziare Alfredo Maresca per l’ottima accoglienza riservataci, non è una cosa di tutti i giorni ricevere un plauso da un tecnico come Alfredo, impegnato sempre nello scenario sportivo con atleti e risultati sempre di alto livello”.