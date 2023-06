Nuoto, Aqa vince ancora: prima società calabrese al master di Cirella

Una soddisfazione dietro l’altra. Il “cammino” sportivo della società Aqa del presidente Francesco Manna non si accontenta di partecipare a tutte le gare stagionali. Anche stamane, al Master di Cirella, nonostante la difficoltà iniziale, gli atleti hanno poi sbaragliato la concorrenza. 39,5 i punti racimolati a fine competizione, con larghissimo spazio rispetto alle altre società calabresi partecipanti. Piena soddisfazione, ovviamente, è stata espressa dal patron Manna: “Siamo in costante crescita e ciò non può che farci piacere. Ma ciò che più riempie d’orgoglio è la certezza che tutti gli sforzi affrontati negli ultimi anni, in termini di qualità e impegno, vengono poi ripagati dai risultati che i nostri atleti riescono ad ottenere. A Cirella come a Praia come in tutte le competizione cui Aqa partecipa. Con sportività, trasparenza e lealtà”.