Finali Play off serie C Maschile: Kermes & Altaflex Catanzaro Volley si aggiudica la gara di ritorno

Con una partita giocata in modo esemplare dai ragazzi di coach Gino Simone, la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley ferma il Bisignano nella gara di ritorno della finale play off di serie C.

Con un netto 3-1 (20/25 – 25/23 – 25/22 – 25/17) la compagine giallorossa si impone su un ottimo Bisignano e porta la serie delle finali a gara 3 dove si deciderà la promozione in serie B.

Catanzaresi in campo con la formazione tipo con Colacino e Di Resta diagonale palleggiatore/opposto, Citriniti e Prudente centrali, Simone e Leone le due bande con Giglio nel ruolo di libero. A disposizione di coach Simone: Procopio, Fontana, Piazza, Anania.

Bisignano in campo con Esposito in palleggio, Foniciello opposto, Gaetano e Sicilia al centro, Amodio Lucantonio e Ferraro in banda con Balestrieri nel ruolo di libero.

A disposizione di mister Aloe: Amodio Attilio,

Ferraro, Grasso, Iaquinta, Lamberti, Pugliese, Scalzo, Tucci.

Domenica prossima la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley andrà a giocarsi il tutto per tutto in quel di Bisignano, cercando di portare a casa il risultato che varrebbe la serie B.