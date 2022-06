Oltre 100 iscritti al Trofeo Isola di Cirella: 25 e 26 giugno 2022 Anzianotti nuoto master

L’attesa è finita. Si terrà sabato 25 e domenica 26 giugno la terza edizione “Trofeo Isola di Cirella” mezzofondo acque libere, in collaborazione con la FIN e il patrocinio della Regione Calabria – Calabria straordinaria.

L’evento di nuoto in acque libere con la colorata scia di boe, è ideato e promosso dagli Anzianotti Nuoto Master. Un’esperienza straordinaria, capace di attirare, ad ogni nuova edizione, tantissimi nuotatori provenienti da diverse regioni.

Tante le collaborazioni messe in atto dal team Anzianotti con un ricco pacco gara per tutti gli iscritti contenente prodotti tipici calabresi offerti dai partner: Amaro piccante Caffo, integratori farmacia Lourdes, farina Molino Bruno, la bomba Fungosila, caffè Aiello, l’acqua Fabrizia, la liquirizia Amarelli, la sacca per spiaggia, la pasta e la salsa di MEC Cosenza, la nduja del salumificio Menotti e una simpatica borraccia Arena offerta da Giemme sport.

Per gli atleti provenienti da più lontano, in accordo con il Consorzio Operatori Turistici di Diamante, è stato concordato uno sconto eccezionale presso gli Hotel e i b&b convenzionati.

Ci saranno prestigiosi premi per i vincitori per tutti coloro che concludono la prova. Saranno premiati i primi 3 di ogni categoria con coppe e medaglie e le prime tre società classificate. Bici elettrica pieghevole al primo assoluto offerta da Gibbs energia libera, orologio e gioiello al primo/a master offerti dalla gioielleria Scintille Montesanto. Sono in molti ad attendere questi eccezionali sportivi al loro arrivo, pronti a complimentarsi per l’impresa ed a festeggiare i primi classificati.

Le registrazioni degli iscritti e la partenza degli atleti si svolgerà al lido Monnalisa 3.0 beach club a Diamante difronte la suggestiva Isola di Cirella.

Sabato 25 giugno alle ore 13 è fissato il ritrovo dei partecipanti ai quali verrà assegnato un numero identificativo e si partirà alle 15 con la staffetta 4 X 1,25 Km, valido per il campionato nazionale. La giornata si concluderà con un ricco aperitivo insieme agli anzianotti.

Domenica 26 giugno alle ore si partirà alle ore 10.00 con la punzonatura atleti per poi prepararsi al mezzofondo 3,0 Km, valido per il campionato italiano acquelibere. La distanza che, come da tradizione, porterà a circumnavigare bracciata dopo bracciata la splendida isola di Cirella.

Degustazione dei vini delle Cantine Vivacqua e della cantina Magna Graecia, ottima pizza, musica e sicurezza in acqua e a terra saranno garantiti. Le acque libere sono pronte e tu? Ci vediamo il 25 giugno in una delle più belle location della costa tirrenica.

Sarà una due giorni indimenticabile di sport e divertimento.