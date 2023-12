Ottava edizione del Presepe vivente a Pizzo

Torna in scena a Pizzo, giunto ormai alla sua ottava edizione, il Presepe vivente.

Organizzato dalla parrocchia del Duomo di San Giorgio assieme al gruppo “Santa Marta”, il presepe vivente di Pizzo è un presepe a percorso che riprodurrà, per le vie del centro storico di Pizzo e, in particolare, del rione “Carmine“, l’atmosfera natalizia di Betlemme, tra antichi mestieri e storici personaggi. Si tratta di un presepe popolare, che vuole celebrare il Santo Natale attraverso il racconto della Natività, con l’obiettivo di coinvolgere in modo attivo i visitatori e di far rivivere le tradizioni locali.

L’evento, che si terrà il 26 dicembre dalle 16.00 alle 22.00,vedrà la partecipazione di tantissimi figuranti locali (nella veste di pastori, lavandaie, artigiani ecc. …) e si articolerà in oltre 20postazioni, che riprodurranno, ad esempio, il suq–bazar e la Reggia di Erode, botteghe e laboratori artigiani; insomma, anche arti e mestieri di un tempo, in specie quelli che hanno caratterizzato la storia locale. Sarà infatti immancabile unariproduzione dello spaccato della vita popolare di un tempo, con la messa in scena della famiglia pizzitana alle prese col gioco dell’antica tombola.