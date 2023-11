Tributi: Comune di Vibo, Ordine dei commercialisti e Soget firmano protocollo d’intesa per facilitare la gestione delle pratiche

Avvicinare il cittadino agli uffici, rendere più agevole la risoluzione di problematiche afferenti i tributi per coloro che si rivolgono ad un commercialista ed accorciare i tempi della trattazione delle pratiche. Questi gli obiettivi del protocollo d’intesa siglato ieri mattina a Vibo Valentia tra il Comune, l’Ordine dei commercialisti e la Soget Spa. L’ente, rappresentato dal sindaco Maria Limardo e dall’assessore agli Affari generali, Katia Franzè, oltre che dal dirigente agli Affari finanziari Claudia Santoro, ha promosso questa iniziativa tesa a facilitare il rapporto del cittadino-utente con la fiscalità locale.

“Il nostro obiettivo – ha affermato il primo cittadino – resta quello di erogare servizi puntuali ma al contempo andare incontro alle esigenze degli stessi qualora dovessero presentarsi problematiche di qualunque tipo. In questo caso, intendiamo agevolare e velocizzare quelle pratiche per le quali l’utente ha necessità di rivolgersi ad un commercialista, aprendo un canale privilegiato con Soget per giungere ad una rapida ed efficace risoluzione del problema”.

“Si tratta di uno strumento condiviso, nato dalla fattiva collaborazione tra Soget ed Ordine dei commercialisti”, ha aggiunto dal canto suo l’assessore Franzè, che ha la delega all’Organizzazione e metodo di gestione dei servizi e che si è fatta promotrice dell’iniziativa. “È una funzione fondamentale, quella di avvicinare l’ente comunale al cittadino e soprattutto ai professionisti che andranno a occuparsi dalla risoluzione delle istanze e dei reclami che in autotutela verranno presentati, i quali attraverso una pec potranno ottenere una risposta di accoglimento totale o parziale dell’istanza o rigetto motivato, accelerando i tempi della trattazione. Inoltre, nei casi più complicati, sarà anche possibile interloquire direttamente con gli uffici Soget. È un passo importante nella direzione delle buone pratiche, con lo scopo finale di migliorare i servizi. Ci auguriamo, naturalmente, che questa collaborazione avviata con i commercialisti prosegua anche con gli altri ordini professionali interessati alla tematica della tutela dei contribuenti”.

Per il presidente dell’Ordine, Antonino Daffinà, la stipula dell’intesa conferma ancora una volta la disponibilità dei commercialisti nei confronti dell’utenza e degli uffici pubblici: “I professionisti chiamati a gestire pratiche relative ai tributi comunali sono oggi messi nelle condizioni di addivenire in maniera più celere ed efficace alla risoluzione di eventuali problematiche, nell’interesse degli utenti e dell’ente”.

“Con questo protocollo – ha dichiarato il responsabile Soget, Saverio Morello – abbiamo uno strumento deflattivo col quale si ridurrà sensibilmente l’accesso al contenzioso da parte dei cittadini. La Soget, da sempre impegnata nelle attività al servizio degli enti locali, ha confermato col protocollo odierno questo approccio collaborativo”. Morello ha inoltre ricordato come rimanga sempre la possibilità, da parte dei singoli cittadini, di relazionarsi con gli uffici Soget (sia di Vibo centro che di Vibo Marina) tramite strumenti classici (telefono o email ordinaria), utili anche a limitare l’accesso allo sportello fisico, e come sia sempre possibile richiedere un appuntamento domiciliare per coloro che si trovino impossibilitati (ad esempio per motivi di salute) a recarsi personalmente agli sportelli.