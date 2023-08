L’associazione ‘Acqua della vita’ di Pizzo Calabro partecipa al progetto “Eco Spiagge” per la cura dell’ambiente

L’associazione Acqua della vita di Pizzo Calabro conferma ancora il suo impegno per la cura dell’ambiente, partecipando al progetto pilota Eco Spiagge, nato sotto la regia del brand Naturalmente Pizzo e coordinato dal responsabile di zona di Calabra Maceri, Benito Adimari. Il progetto nasce grazie ad una collaborazione già consolidata tra Acqua della Vita e la ditta Calabra Maceri, in seno al Progetto Eden per la pulizia della pineta Colamaio, avviato da qualche anno.

Alla fine della stagione estiva, in vista di collaudare l’intervento per la prossima estate, si è dunque pensato di ampliare l’azione di volontariato per la cura dell’ambiente, con la creazione di un eco punto di raccolta rifiuti presso la spiaggia della Marina di Pizzo. Il progetto è patrocinato dal Comune di Pizzo e dall’assessorato all’ambiente. “Abbiamo scelto volutamente la spiaggia storica del borgo, una piccola ma splendida spiaggia “libera” incastonata nel magnifico lungomare Cristoforo Colombo, dove si amalgamano piacevolmente nelle sue acque trasparenti residenti, turisti , giovani , famiglie; ” spiega Adimari, ”Il progetto pilota Eco spiagge, prevede il posizionamento di un eco punto per la raccolta differenziata dei rifiuti, riservato esclusivamente per le utenze della spiaggia, e un intervento settimanale di pulizia con raccolta differenziata dei rifiuti e posizionamento in sito per la relativa raccolta meccanica, nonché azioni di sensibilizzazione e comunicazione ambientale alle utenze presenti in spiaggia, con eventuali iniziative tese alla promozione della raccolta differenziata per la costruzione sinergica di un ambiente pulito e ecosostenibile, che salvaguardi e promuova le bellezze naturali e artistiche, fondamentale per un sano e concreto sviluppo socio economico del territorio, nonché per il bene comune”. I volontari di Acqua della Vita sono affiancati inoltre da quattro operatori del Servizio Civile Universale, prestanti il loro servizio nell’ambito del progetto Over the Rainbow coordinato dal CSV Calabria Centro.

Naturalmente Pizzo, brand promotore del progetto Eco Spiagge, è alla ricerca di altre associazioni e/o imprenditori sensibili al tema dell’ambiente e dello sviluppo ecosostenibile del territorio per replicare simili iniziative tese alla promozione delle bellezze naturali, salvaguardando e promuovendo i sani principi ambientali in un contesto di alto decoro urbano, alla base dello sviluppo socio economico di un importante borgo turistico.