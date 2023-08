Arrivano a Mileto (VV) le “Giornate Normanne” dedicate alle rievocazioni storiche: il programma

L’Amministrazione Comunale di Mileto nell’ambito delle “Giornate Normanne”, iniziative finanziate con il contributo della Regione Calabria – Calabria Straordinaria, propone per Sabato 26 Agosto, il Corteo Storico Normanno e la rievocazione storica di alcuni eventi legati alla figura del Conte Ruggero I D’Altavilla,

Il programma prevede due fasi.

La prima parte alle ore 18,00 con il raduno dei partecipanti presso il Parco Archeologico, zona la Madonneda. Il corteo dei cavalieri a cavallo, attraverserà i sentieri cavalcati un tempo dal Conte Ruggero I, in un’immersione culturale degna di nota, per raggiungere l’area dei ruderi della Cattedrale, sede della prima diocesi di rito latino del Meridione, a seguito dell’opera di rilatinizzazione ad opera dei Normanni.

Si raggiungerà il sito della Cattedrale, con un percorso lungo circa circa 1 km da farsi a piedi, mentre per i disabili è previsto un servizio navetta, di strada interpoderale, da percorrere al seguito dei Cavalieri a cavallo. Nell’occasione la voce narrante spiegherà le caratteristiche del sito e le storia normanna di Mileto.

Sull’aerea dell’Ex Cattedrale di Mileto antica verrà poi proposta per la prima volta, e quindi si tratta di un evento unico, la rievocazione di tre eventi che hanno caratterizzato la storia dei Normanni a Mileto:

Il Matrimonio di Ruggero I con Giuditta d’Evreux;

La consegna da parte dei Saraceni a Ruggero I delle chiavi della Sicilia;

Il battesimo di Ruggero II, nato a Mileto, che poi divenne Re di Sicilia .

Dette rievocazioni storiche sono curate dai volontari di Mileto insieme a Giuseppe Lombardi, che sta curando la sturt up della sartoria normanna (verranno utilizzati anche i tre abiti vestiti da giovani volontari prodotti per questa occasione che rimangono di proprietà comunale), all’Accademia Milesia e all’Associazione Musiké.

Parteciperà anche il Cantiere Musicale Internazionale e la voce narrante sarà a cura dell’attrice Dolores Mazzeo.

La seconda parte della manifestazione prevede in serata con inizio dalle ore 21,00 il Corteo storico Medievale di Ruggero il Normanno, per le vie di Mileto Centro a cura dell’Associazione Musikè, con la partecipazione di Sbandieratori, Trombonieri e Cavalieri a cavallo, circa 100 figuranti, che daranno vita a spettacoli vari medievali con conclusione su Piazza Pio XII.

“Attendiamo fiduciosi questa bella iniziativa da Noi fortemente voluta e che serve a continuare a ricostruire con serietà la nostra storia, al fine di migliorare la vivibilità dei nostri centri. L’apertura di una Casa della Cultura in Via Duomo, con le iniziative culturali con al centro i Normanni in collaborazione con l’Accademia Milesia; i lavori di valorizzazione del sito antico che sono in corso e a breve verranno conclusi; le varie iniziative fatte sul sito e tanto altro, servono a ridestare l’interesse verso la storia normanna, ma soprattutto sulla notevole importanza del Parco Archeologico Medievale di Mileto e del Museo Statale di Mileto che contiene molti reperti delle varie campagne di scavo, con benefici anche per la comunità.

Ringrazio quindi tutti quelli, senza menzionarli, che operano giornalmente in maniera convinta insieme all’Amministrazione comunale a rilanciare l’immagine del territorio e invito tutti a partecipare a questa importante iniziativa.

Nell’occasione è stato altresì predisposto un servizio bus navetta per i disabili.”

AVVISI UTILI

Chi intende partecipare alle rievocazioni storiche della prima fase, si porterà con proprio mezzo nei pressi del sito di Mileto Antica zona “Madonneda”.

Le macchine devono essere ordinatamente in fila indiana parcheggiate lungo il lato destro a scendere della SP10 con divieto di parcheggio nei pressi delle curve.

Per chi parteciperà solo al Corteo serale si ricorda che è stata pubblicata sull’albo Pretorio l’ Ordinanza di viabilità n. 24/2023 ove sono indicate esattamente le vie del percorso e disposizioni varie.