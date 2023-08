Giunge alla IX edizione la Parata Storica rievocante la Liberazione di Tropea del 1615 che ogni 23 agosto fa rivivere i momenti salienti di un fatto emblematico per la storia della città tirrenica: la lotta e la vittoria del popolo tropeano per mantenere la sua autonomia e demanialità contro le mire dispotiche del potere feudale.

La manifestazione, istituzionalizzata dal Comune di Tropea nel 2019 e organizzata dall’associazione Libertas, presieduta da Dario Godano, in questa edizione sarà articolata con la classica rievocazione della Tropea del ‘600 in Piazza Ercole: il gruppo dei figuranti in costume d’epoca nel tardo pomeriggio di mercoledì 23 attirerà la curiosità e le suggestioni dei turisti e dei visitatori dai balconi dei palazzi patrizi prima di proseguire col corteo dei giuristi e della nobiltà per le vie del centro storico.

Alle fine del percorso il gruppo dei figuranti si recherà nel chiostro “Peppino Impastato” del Liceo Scientifico “F.lli Vianeo” in Largo Galluppi, dove a partire dalle ore 20:00 si svolgerà un concerto di arie rinascimentali e barocche, seguirà la presentazione della ristampa anastatica “Il Sedile e la Nobiltà di Tropea” con Saverio Di Bella, storico, accademico e già Senatore della Repubblica, Dario Godano, presidente della Libertas e Gianluca Giorgetti Toraldo di Francia, cultore di storia patria. La serata culturale si concluderà, con la partecipazione dell’assessore regionale Filippo Pietropaolo e del dirigente degli Istituti Superiori di Tropea Nicolantonio Cutuli con la consegna delle targhe “antichità”, “bellezza” e “nobiltà” e della targa alla memoria di Luigi Maria Lombardi Satriani, il grande antropologo e socio onorario della Libertas. La manifestazione si giova del patrocinio morale della Regione Calabria e del Comune di Tropea, nonché della gentile co-organizzazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore di Tropea. Gli organizzatori ringraziano gli sponsor e tutti gli amici e sostenitori che in ogni edizione rivolgono il loro fondamentale sostegno.