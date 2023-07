Tropea, il consigliere Piserà presenta esposto alla Procura: “Verificare che procedure per selezione operai siano trasparenti”

L’esposto fa riferimento al bando di concorso pubblico, indetto dal Comune di Tropea con determinazione n. 710 del 30/12/2022, per la copertura di 4 posti a tempo parziale e indeterminato di operai di categoria B, e le sue successive fasi.

In particolare, due componenti della Commissione Giudicatrice del concorso, a causa di sopravvenuti motivi personali, familiari e di salute, hanno rassegnato le loro dimissioni, subito dopo la prova scritta, venendo sostituiti celermente. In particolare, l’esposto mette in luce un articolo pubblicato il 22 giugno 2023 dal sito web giornalistico Iacchitè, nel quale erano stati anticipati i nomi dei presunti vincitori del concorso, tutti membri del Gruppo “Volontari del Principato”, guidato dal Sindaco Giovanni Macri.

Questi nomi sono stati poi confermati nella graduatoria dei vincitori pubblicata dal Comune di Tropea in data 03/07/2023. Di fronte a queste circostanze, il Consigliere Comunale ha ritenuto necessario richiedere un esame accurato e trasparente del procedimento concorsuale, con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle regole e l’assenza di turbative a discapito dei partecipanti. L’esposto presentato alla Procura della Repubblica mira quindi a disporre gli opportuni accertamenti e a valutare gli eventuali profili d’illiceità, individuando, ove necessario, i possibili soggetti responsabili.

Data la natura pubblica del concorso e l’importanza della trasparenza e dell’equità in tali procedure, ho ritenuto necessario presentare l’esposto al PROCURATORE DI VIBO VALENTIA CAMILLO FALVO per chiarire questi aspetti e assicurare la correttezza del PROCEDIMENTO CONCORSUALE.

“Chiedo quindi che l’Ecc.ma Procura della Repubblica voglia disporre gli opportuni accertamenti, valutando gli eventuali profili di illiceità e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti” Credo fermamente nell’importanza della trasparenza e della correttezza nelle procedure pubbliche, ed è per questo che mi impegno a fare tutto il possibile per assicurare che queste qualità siano rispettate. “Ritengo sia fondamentale garantire la corretta applicazione delle regole, l’equità e la trasparenza in tutte le fasi del processo selettivo” ha dichiarato il consigliere, che invita la Procura a condurre una verifica completa delle procedure e dei possibili illeciti. “I cittadini di Tropea meritano che i processi pubblici siano condotti con la massima integrità e trasparenza. È nostro dovere assicurare che le procedure di selezione rispettino rigorosamente le norme e i principi di equità”, ha affermato il consigliere.