Nuovo ospedale di Vibo Valentia, Mancuso: “17 maggio sarà data storica”

“Il 17 maggio, con la prevista consegna dei lavori del nuovo presidio ospedaliero, sarà una data storica per la città di Vibo Valentia che attende da tanto e troppo tempo il suo nuovo Ospedale. Con l’azione incessante del presidente e commissario per la sanità on. Occhiuto e di tutte le Istituzioni coinvolte, finalmente Vibo potrà avere un’infrastruttura sanitaria fondamentale che insegue dal 2007. Ma il 17 maggio – sottolinea il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso – sarà una giornata importante per tutta la Calabria, perché si dimostra che anche nella sanità e anche dinanzi a problematiche annose e ingarbugliate, si è passati dalla politica dei rinvii e dello scaricabarile delle responsabilità, a una fase di impegno concreto, fattivo e realizzativo”.