Vittorio Sgarbi superospite di “Valentia in festa”: il 9 maggio presenterà il suo ultimo libro “Canova e la bella amata”

Martedì 9 maggio, alle ore 20:00, Vittorio Sgarbi sarà ospite della sesta edizione di Valentia in festa in un incontro dal titolo Canova e la bella Amata nel quale il critico d’arte presenterà l’omonimo libro da poco pubblicato.

Critico d’arte, storico dell’arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano, Vittorio Sgarbi è stato più volte membro del Parlamento e di diverse amministrazioni comunali. Dal 2018 ricopre la carica di sindaco del comune di Sutri, dal 2019 è prosindaco di Urbino, dal 2022 è assessore alla Bellezza del comune di Viterbo, sottosegretario di Stato alla cultura e dal 2023 è anche consigliere regionale della Regione Lombardia. Presidente della Fondazione Ferrara Arte, del Mart di Trento, del MAG di Riva del Garda e della Gypsotheca del Canova oltreché commissario per le Arti di Codogno, Sgarbi è famoso per l’irascibilità con cui ha fatto scoppiare numerosi diverbi, sfociati spesso in insulti e aggressioni, nei confronti di altri politici, giornalisti e personaggi televisivi.

Nel suo ultimo libro, l’autore con la sua prosa elegante, restituisce Canova alla sua grandezza in continuità con Raffaello. Sgarbi racconta la vita, le passioni e le opere di Antonio Canova: acclamato in vita, amato dai potenti, vittima di decisive stroncature come quella di Roberto Longhi, riscoperto nel Novecento. Dalla Venere italica alle Tre Grazie, dalla Pace di Kiev all’abbraccio di Amore e Psiche, fino al ritratto di una donna misteriosa. Un viaggio che mostra non solo la grandezza e unicità di Canova, ma anche quanto il genio di Possagno sarà un punto di riferimento (più o meno consapevole) dell’arte a venire.

Valentia in festa è patrocinato dal Parlamento Europeo e rientra negli eventi culturali promossi dal Comune di Vibo Valentia per il Maggio dei Libri. Il Festival del Sud – Valentia in Festa è finanziato anche con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “Attività Culturali 2022” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.