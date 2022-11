Cristiano Tatarelli è il nuovo Questore di Vibo Valentia: questa mattina la cerimonia di insediamento

Avvicendamento al vertice della Questura di Vibo Valentia. Al dr. Raffaele Gargiulo, fin ora in carica, subentra il dr. Cristiano Tatarelli. In occasione dell’insediamento, al nuovo Questore il benvenuto del Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia Pietro Falbo ed del Segretario Generale Bruno Calvetta:

“Preg.mo Sig. Questore,

in occasione del suo arrivo in Città, desideriamo esprimerLe vive congratulazioni per il prestigioso incarico e i più riguardosi saluti, in attesa, nel prossimo futuro, di poter incontrarLa personalmente e avviare proficuo confronto ed azioni condivise su tematiche di comune interesse, proseguendo nel solco delle già instaurate e collaudate sinergie istituzionali.

Il territorio vibonese, che da oggi Lei prende in carico nella Sua alta e importante funzione, palesa con evidenza aspetti variegati, spesso tra loro contraddittori. Se da un lato è sofferente e penalizzato per le sue ataviche criticità, acuite dagli effetti delle ultime avverse congiunture che si sono succedute a livello nazionale e mondiale, e non ancora del tutto superate, dall’altro, non si può sottacere, è una terra ricca di risorse e di energie positive e produttive. Si tratta di gente operosa, di imprese sane e dinamiche, di un tessuto sociale, culturale e professionale che, nelle sue singole espressioni, come attraverso l’Associazionismo e il volontariato, vogliono rendersi, tutti, interpreti, testimoni, ma soprattutto attori di percorsi di civiltà e legalità. Siamo convinti, condividendo un sentire diffuso, che il vibonese possa trovare proprio nella partecipazione di intenti e nell’impegno corale la formula vincente per definire in questa direzione la sua migliore quotidianità e il suo sviluppo futuro. In questo anche noi ci sentiamo quotidianamente impegnati accanto al sistema imprenditoriale, che rappresentiamo, e al sistema istituzionale di cui siamo parte, operando anche per la sensibilizzazione diffusa sui temi della legalità, del vivere civile, del rispetto delle regole e di tutto ciò che appartiene alla comunità. E alla comunità sicuramente appartengono le imprese, singolarmente e nell’insieme di un sistema produttivo che, generando ricchezza, occupazione e benessere diffusi, è indubbiamente un bene sociale da preservare e incentivare.

In ragione di ciò, Signor Questore, consapevoli della Sua preziosa competenza ed esperienza, nel dar merito alle Forze dell’ordine per la loro meritoria azione di controllo del territorio, Le formuliamo migliori auguri di buon lavoro, dichiarandoLe massima collaborazione nel raggiungimento dell’obiettivo comune di far sì che i principi di civiltà e legalità, per imprese e cittadini, non rimangano semplici aspirazioni ma concrete condizioni di sicurezza, sviluppo, vivibilità”.

Il Presidente Pietro Falbo e il Segretario Generale Bruno Calvetta colgono poi l’occasione per “ringraziare il dr. Raffaele Gargiulo – Questore uscente – per l’eccellente lavoro svolto con grande capacità, impegno e professionalità a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del territorio, formulandogli congratulazioni e sentiti auguri per il nuovo importante incarico”.