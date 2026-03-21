Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: il 25 marzo l’incontro “Reggio Calabria 1783. I mesi prima del ‘gran tremuoto'”

Per il ciclo di conferenze Radici, finalizzate alla promozione e valorizzazione delle fondamenta della cultura nella prospettiva di unire fatti del passato e del presente, contribuendo anche ad inquadrare le vicende del prossimo futuro, ideate e coordinate dal presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS dott.Salvatore Timpano, nell’ambito della convenzione stipulata con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in collaborazione con Associazione Amici del Museo, Deputazione di Storia Patria per la Calabria e Rhegium Julii,
si terrà l’incontro su:
REGGIO CALABRIA 1783
I MESI PRIMA DEL “GRAN TREMUOTO”
Una ricerca tra i documenti disponibili dei mesi prima del terremoto che sconvolse la Calabria Meridionale e il Valdemone della Sicilia il 5 febbraio 1783. L’immagine dei luoghi della città poi trasformati con la ricostruzione, si accompagna a scene di vita sociale, a figure di uomini, alla religiosità del popolo, a considerazioni sull’economia ed a osservazioni sul clima. Sullo sfondo il paesaggio dello Stretto e, ai margini della città, una intensa attività agricola e artigianale legata alla produzione della seta.
Saluti :
Fabrizio Sudano
Direttore MArRC
Salvatore Timpano
Presidente A.I.Par.C Nazionale ETS
Giuseppe Caridi,
Storico, Presidente
Deputazione Storia Patria per la Calabria
Renato Lagana’,Architetto
Presidente Associazione Amici del Museo
Giuseppe Bova
Presidente Circolo Culturale Rhegium Iulji
Intervento introduttivo:
Giuseppe Caridi,Storico
Relaziona,con supporto video:
Renato Lagana’,Architetto
Dibattito
Conclusioni e saluti finali
Salvatore Timpano
Presidente A.I.Par.C. Nazionale