Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: il 25 marzo l’incontro “Reggio Calabria 1783. I mesi prima del ‘gran tremuoto'”

Per il ciclo di conferenze Radici, finalizzate alla promozione e valorizzazione delle fondamenta della cultura nella prospettiva di unire fatti del passato e del presente, contribuendo anche ad inquadrare le vicende del prossimo futuro, ideate e coordinate dal presidente A.I.Par.C. Nazionale ETS dott.Salvatore Timpano, nell’ambito della convenzione stipulata con il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, in collaborazione con Associazione Amici del Museo, Deputazione di Storia Patria per la Calabria e Rhegium Julii,

si terrà l’incontro su:

REGGIO CALABRIA 1783

I MESI PRIMA DEL “GRAN TREMUOTO”

Una ricerca tra i documenti disponibili dei mesi prima del terremoto che sconvolse la Calabria Meridionale e il Valdemone della Sicilia il 5 febbraio 1783. L’immagine dei luoghi della città poi trasformati con la ricostruzione, si accompagna a scene di vita sociale, a figure di uomini, alla religiosità del popolo, a considerazioni sull’economia ed a osservazioni sul clima. Sullo sfondo il paesaggio dello Stretto e, ai margini della città, una intensa attività agricola e artigianale legata alla produzione della seta.

Saluti :

Fabrizio Sudano

Direttore MArRC

Salvatore Timpano

Presidente A.I.Par.C Nazionale ETS

Giuseppe Caridi,

Storico, Presidente

Deputazione Storia Patria per la Calabria

Renato Lagana’,Architetto

Presidente Associazione Amici del Museo

Giuseppe Bova

Presidente Circolo Culturale Rhegium Iulji

Intervento introduttivo:

Giuseppe Caridi,Storico

Relaziona,con supporto video:

Renato Lagana’,Architetto

Dibattito

Conclusioni e saluti finali

Salvatore Timpano

Presidente A.I.Par.C. Nazionale