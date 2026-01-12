Reggio, incontro con lo storico Giuseppe Caridi sulla “Storia della Calabria” alla Biblioteca Villetta “P. De Nava”

Martedì 13 gennaio 2026, alle ore 16:45 presso la Biblioteca Villetta “P. De Nava” di Reggio Calabria, il Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria – CIS, la Deputazione di Storia Patria per la Calabria e la Biblioteca “P. de Nava” promuovono l’incontro con lo storico Giuseppe Caridi, autore del volume “Storia della Calabria. Dall’Unità del Sud all’Unità d’Italia” (Secoli XI – XIX), Rubbettino 2025. Dopo i saluti di rito di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “P. De Nava” e di Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria, dialoga con l’Autore Antonino Romeo, componente la Deputazione di Storia Patria per la Calabria. Il volume “Storia della Calabria. Dall’Unità del Sud all’Unità d’Italia” attraversa otto secoli di storia calabrese, dalla conquista normanna alla fine del Regno borbonico. Giuseppe Caridi, storico, già Ordinario di Storia Moderna dell’Università di Messina, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico–amministrativi della Calabria, è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria, dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari” ed è, inoltre, componente del Comitato Scientifico del CIS della Calabria.