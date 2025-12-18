“E’ l’essere, l'esperienza viva, che determina la coscienza e non, viceversa, la coscienza a originare dal nulla le idee” - Lev Trotsky
HomeAgoràAgorà Reggio CalabriaTradizionale scambio di auguri a Palazzo Alvaro, il saluto del sindaco Falcomatà...
AgoràAgorà Reggio Calabria

Tradizionale scambio di auguri a Palazzo Alvaro, il saluto del sindaco Falcomatà ai dipendenti della Città Metropolitana: “Sono orgoglioso di voi, dovete esserlo anche voi”

Tradizionale scambio di auguri a Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Quest’anno con un motivo in più, dovuto al saluto ufficiale rivolto dal sindaco Falcomatà ai dipendenti che rappresentano il cuore amministrativo dell’Ente.

Il primo Cittadino, insieme al Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ed al Direttore Generale Umberto Nucara, presenti anche i rappresentanti delle società partecipate della Metrocity, ha rivolto i propri auguri ai dipendenti di Palazzo Alvaro, ringraziandoli per il lavoro svolto in questi anni.

“Un corpo amministrativo – ha affermato il sindaco – del quale siamo sinceramente orgogliosi, che ci ha consentito in questi anni di raggiungere importanti traguardi, sul piano amministrativo e politico. Dovete essere orgogliosi del lavoro fatto. Non era semplice gestire il passaggio dalla vecchia Provincia alla Città Metropolitana, non era scontato che l’Ente imboccasse la strada corretta, mantenendo una prospettiva di crescita, continuando a garantire i servizi in maniera puntuale, costruendo giorno dopo giorno, attraverso il proprio lavoro, delle finanze solide ed una capacità di investimento che, nonostante le riduzioni progressive dei trasferimenti statali, punta a soddisfare le esigenze di un territorio così ampio e variegato”.

 

“Da parte nostra – ha concluso Falcomatà – continueremo a fare la nostra parte, rappresentando questo territorio anche nel contesto regionale, a cominciare dalla questione del trasferimento delle funzioni previste dalla legge, un obiettivo non più rinviabile, un obiettivo dovuto all’Ente, ma soprattutto alla comunità che ci onoriamo di rappresentare”.

Articolo PrecedenteSicurezza, linee guida e responsabilità: a Reggio Calabria il congresso della nuova Società Italiana Accessi Vascolari
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Elette le Commissioni del Consiglio Regionale: i nomi dei presidenti

I portalettere di Melito Porto Salvo a scuola per raccogliere le letterine indirizzate a Babbo Natale

Cantiere Viale dei Normanni, strada aperta e spazi per parcheggi dal pomeriggio di domani venerdì 19 dicembre fino a domenica 28 dicembre

Castello di Fiaba – Magie di Natale e Racconti di Calabria / Domani al Complesso San Giovanni aprirà la mostra “Cuntàra cùnti”

SPAc – South performing and acting, al Teatro Comunale di Badolato “Di tutti i colori” di e con Dario Natale in scena sabato 20...

Belcaro: “Sul sostegno alle disabilità Comune sempre in prima linea e con diversi finanziamenti, ma occorre coordinamento e responsabilità di tutte le parti coinvolte”

Crotone: protocollo d’intesa tra Comune e Questura

Straface su avviso Concilia: “Impegnati 3,5 milioni per conciliare vita e lavoro”

Avviso Concilia, Straface: “Impegnati 3,5 milioni di euro per la conciliazione vita-lavoro”

Ordinanza del TAR su valorizzazione area archeologica di Capo Colonna: scongiurato il pericolo della perdita del finanziamento e consentita la prosecuzione dell’intervento

Dal Comune di Reggio Calabria 6 milioni di euro per incentivi a inoccupati e imprese

I Templari Federiciani plaudono all’istituzione dell’Osservatorio contro le mafie a Cassano all’Ionio

Rinascita Comune: “Piena solidarietà a lavoratori e lavoratrici del Comune di Reggio Calabria per la proclamazione dello stato di agitazione”

Quanti Set Ci Sono nel Tennis: Guida Completa per Capire i Formati di Gioco

Villapiana: emozione, impegno e spirito natalizio nella Recita di Natale dell’istituto comprensivo “Giovanni Pascoli”

Cinque nuovi magistrati nella squadra del Tribunale di Vibo Valentia. Il procuratore Falvo: “La nostra una sede di frontiera ma particolarmente formativa”

Calabria: una grande opportunità per l’olivicoltura tra finanziamenti e tecnologia 4.0

Bruno: “Preoccupa lo spostamento da Lamezia della flotta aerea della Protezione Civile”

“Canto senza parole, la voce del contrabbasso”: concerto di chiusura della stagione 2025 organizzata dalla sezione A.Gi.Mus. Vibo Valentia

Sorical lancia l’allarme: “Crisi idrica in Calabria è vicina. Grave e persistente siccità”

CGIL e FP CGIL Cosenza su concorsi amministrazione provinciale: “In palese contrasto con la Costituzione”

PD Calabria: “La Regione non beneficia degli strumenti della Zes Unica”

Nuoto, Pittelli e Mascaro unici due atleti calabresi ai Campionati Italiani Assoluti: “L’obiettivo era portare in alto il nome della nostra terra!”

Antoniozzi: “Inserire gli idonei nella pubblica amministrazione”

Sabato 20 dicembre al Teatro Politeama di Catanzaro la magia del Natale con il travolgente gospel dei Duke Fisher Heritage Singers

Catanzaro: aperte le domande per contributo a sostegno dei buoni pasto mensa anno scolastico 2025/2026

La mobilità elettrica torna in classe: al via la seconda edizione di “E-MOBILITY@SCHOOL”, il progetto didattico di Ewiva per gli studenti delle scuole secondarie

Alecci: “150 posti di lavoro a rischio per gli operatori del call center di Crotone”

Crotone: provvedimenti viabilità cittadina

Greco (Casa Riformista-Italia Viva): “Fare chiarezza su tac, pet e risonanze operative in Calabria”

Crotone: approvata la convenzione per la messa in sicurezza permanente della discarica Tufolo-Farina

Controlli intensificati della polizia sulla “movida” nel Lametino: arresti e denunce

Paola, cambio ai vertici della polizia penitenziaria del carcere

Uilm Calabria: “Rinnovo contratto Federmeccanica-Aristal grande risultato”

Giornata Nazionale Alopecia Areata: il 19 dicembre al Mariano Santo di Cosenza un incontro di sensibilizzazione

Al via da Catanzaro gli eventi “Rotary Christmas Day”

Processo Rinascita Scott, Corte d’Appello in camera di consiglio per la sentenza su Giancarlo Pittelli e 206 imputati della ‘ndrangheta vibonese

Crotone, a rischio 150 posti al call center “aCapo”: Alecci chiede intervento urgente di Regione e Governo

Reggio Calabria celebra Gianni Versace: apre la mostra “Terra Mater” tra moda, arte e radici della Magna Grecia

Rovito (Cs), la minoranza scrive al Prefetto: “Consiglio comunale sempre più distante dal confronto democratico2

Fidapa Soverato in Rosa per la prevenzione del tumore al seno

Solidarietà in piazza con i “Cuori di Cioccolato” Telethon: in Calabria 203 punti per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare

Rassegna Cinema&Cinema 2025, da “Nata per te” a “Anora”: il cinema che racconta diritti, relazioni e affettività

Catanzaro, LAV ammessa come parte civile nel processo sugli stabulari: al centro le presunte irregolarità nella sperimentazione animale all’Università Magna Graecia

La Fiamma Olimpica a Catanzaro. Ordinanza del Comando di Polizia Locale su viabilità e traffico

Reggio Calabria si prepara all’arrivo della Fiamma Olimpica: ordinanza del Comune con le disposizioni per la circolazione stradale

Tumori, mortalità in calo ma in Calabria metà delle pazienti deve curarsi fuori regione per gli interventi al seno

Cellulari in carcere in cambio di denaro: arrestato agente penitenziario a Crotone

Si finge disabile per oltre sette anni, sequestrati beni per 144mila euro nel Vibonese

Castrolibero, la spesa solidale unisce la comunità nel segno del Natale

Pallavolo Rossano travolge con un 3-0 lo Sporting Magna Graecia Catanzaro

“Lo sguardo oltre”: burattini e teatro d’autore emozionano il pubblico di Filadelfia

Bova Marina, sempre più cittadini si affidano al Punto Digitale Facile

Sanità, Greco (Casa Riformista–IV): “Serve trasparenza su liste d’attesa e servizi”

Zes Unica, il Pd Calabria attacca: “Per la nostra regione numeri da fallimento. Il governo Meloni cambi rotta”

Reggio, al via la seconda edizione di “Vivi Sbarre ASC” presso il Rione Marconi

DR1, Vis Reggio Calabria supera Sideco Basketball Lamezia 94-65

“Gener-Azione #Pari 2026”: il secondo incontro al Liceo “Corrado Alvaro” tra musica, diritti e consapevolezza

Concerto di Natale a Palazzo Campanella: musica, emozione e partecipazione nell’Aula Fortugno

Rinnovo contratto metalmeccanici, Laurendi (Uilm): “Un’opportunità per sviluppo e sicurezza in Calabria”

Vibo Valentia, potenziato il PUA con una nuova figura professionale

“Agraria in Festa”: all’“Einaudi-Alvaro” di Palmi due giorni tra sapori, tradizione e giovani talenti

Reggio Onirica: per tre giorni la città sogna tra suggestioni e magie degli artisti di strada

Cassano All’Ionio, in corso l’aggiornamento della toponomastica e la digitalizzazione dei numeri civici

“Natale in corsia”: il coro polifonico di Feroleto Antico porta la magia del Natale all’Ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro

Emergenza Fiumarella, definite le risorse. Colosimo: “L’obiettivo ora è l’avvio rapido degli interventi”

Natale a Frascineto: magia e tradizione con il Presepe Vivente nel centro storico di Eianina

Autismo, Straface: “Lavoriamo ad un piano con al centro persona e famiglie”

Palmi (RC), gli studenti dell’“Einaudi-Alvaro” riscoprono Leonida Repaci: al via il progetto “Ripartiamo dalla Pietrosa”

Reggio, “Christmas Concert” scalda i cuori all’IC “Catanoso- De Gasperi- S. Sperato- Cardeto”

Open Arms, Occhiuto: “Assoluzione Salvini ottima notizia”

Natale al Museo diocesano di Reggio Calabria: festa per i bambini e Presepi dal mondo

Catanzaro, ascensore di Bellavista: completato l’intervento di sostituzione

Piano stralcio di Bacino, Mancuso: “Servono regole chiare e uniformi, basta burocrazia che frena sviluppo e cittadini”

“Gianluca Congiusta”, a Siderno la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli

118 in Calabria, l’accusa di USB Sanità: “Gestione opaca e ambulanze insicure, Azienda Zero nel caos”

Bim Bum Rende Under 19 impone ritmo e qualità: Pirossigeno ko

Open Arms, assoluzione definitiva di Salvini. La Lega esulta: “Difendere i confini non è un reato”

Sicurezza, linee guida e responsabilità: a Reggio Calabria il congresso della nuova Società Italiana Accessi Vascolari

Il caso della statua del Leone, Mancini torna sul “luogo dello sfratto” e attacca Caruso: “Cosenza merita di meglio”

Camini celebra la Giornata Internazionale dei Migranti: accoglienza, integrazione e rinascita del territorio

Guardia di Finanza di Cosenza: nuovo Comandante alla Tenenza di Scalea

Esercito, avvicendamento al comando del Raggruppamento “Calabria” nell’operazione Strade Sicure

“A’ decina da Fhata Gersomina” IV edizione: dieci giorni di eventi all’Antico Mulino delle Fate

Servizio sanitario regionale, Anaao-Assomed diffida quattro aziende per violazioni contrattuali

Solidarietà, vicinanza e speranza: il Lions Club Polistena Brutium al fianco del reparto di Pediatria

Aree protette, siglata in Calabria prima intesa tra un Parco marino regionale e un Parco nazionale montano

Catanzaro, Maria Carboni presenta il nuovo romanzo “Tradita”

Concorsi comune di Cosenza, l’opposizione incalza Caruso: “Merito svuotato, fiducia bruciata”

Calabria Film Commission e Anica Academy: 29 nuovi professionisti per l’industria audiovisiva regionale

San Ferdinando brinda al 2026: Capodanno in Piazza Nunziante con le Celebrity Stars

Dierre Reggio Calabria, Epifani: “Una squadra coesa e pronta per la fase calda”

Approvata in Commissione ecomafie la relazione sul Sin di Crotone-Cassano-Cerchiara

Reggio, due giorni di arte e impegno civile: il Samarcanda celebra la pace e l’infanzia

ITS Academy Elaia Calabria protagonista a Roma: il presidente Cataldo Lopardo al convegno nazionale CISL Scuola sul modello 4+2

Infiltrazioni ‘ndrangheta a Verona, il Comune parte civile nel terzo filone

Occhiuto ‘scuote’ Forza Italia: “Nessuna corrente, ma serve centrodestra più moderno”. Sulla candidatura a leader del partito glissa: “Non è all’ordine del giorno”

Riorganizzazione degli uffici comunali a Pietrapaola (Cs): il sindaco assume la responsabilità dell’Area Tecnica

M5S Rende: “Non basta un nuovo ospedale se la sanità non funziona”

Castrolibero accende il Natale: luci, comunità e tradizione lungo il fiume

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook