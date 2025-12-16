Presentato il libro “La ragazza invisibile e la donna invincibile” edito dalla Leonida Edizioni dell’autrice Paola Verduci

Si è svolto il 14 dicembre alle ore 18.00 presso la sede dell’Associazione di promozione sociale “Arghillà” la presentazione del libro “La ragazza invisibile e la donna invincibile” (Leonida Edizioni 2025) dell’autrice Paola Verduci. L’evento ha registrato presenze istituzionali e un numeroso pubblico in sala. La presentazione è stata introdotta dall’editore della Leonida Edizioni che ha sottolineato la necessità di leggere focalizzando l’attenzione sugli aspetti formativi attraverso esperienze dirette di storie che si allacciano a percorsi di vita vissuta che raccontano il dramma e la rinascita di esistenze segnate dalla malattia, in questo caso dall’anoressia “storie vere, scritta con coraggio e cuore. Paola racconta il suo percorso tra anoressia, dolore, silenzi e speranza. Un viaggio profondo attraverso la fragilità, ma anche la forza di rialzarsi e ricominciare. Queste pagine parlano di salute che vacilla, di paure che tolgono il fiato, ma anche di amore, resistenza e rinascita. Non è il racconto di una vittoria perfetta, ma di una lotta vera, condivisibile, umana. Un messaggio per chi si sente smarrito e per chi, nel buio, cerca ancora la luce”. Intenso e particolarmente significativo l’intervento di Paola Verduci che ha riproposto le fasi evolutive della malattia focalizzandosi su alcuni aspetti che ne hanno segnato il percorso di caduta e di rinascita. L’intervento conclusivo di alcuni rappresentanti istituzionali è stato propositivo a favore dell’impegno di adottare il libro per inserirlo come parte integrante di percorsi extrascolastici e di formazione.