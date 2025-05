“Un approccio non formale alla cittadinanza attiva”: a Reggio il convegno per i 110 anni della Sezione scout laica CNGEI

“Un approccio non formale alla cittadinanza attiva”: grande partecipazione al convegno per i 110

anni della Sezione scout laica CNGEI di Reggio Calabria

Si è svolto venerdì 16 maggio, presso l’Aula D6 del DiGIES dell’Università Mediterranea di Reggio

Calabria, il convegno dal titolo “Un approccio non formale alla cittadinanza attiva”, promosso per

celebrare i 110 anni dalla fondazione della sezione scout laica CNGEI (Corpo Nazionale Giovani

Esploratori ed Esploratrici Italiani) di Reggio Calabria.

L’evento, che ha visto una numerosa e attenta partecipazione, è stato moderato dalla Professoressa

Maria Sammarro ed ha rappresentato un importante momento di riflessione sul ruolo

dell’educazione non formale nello sviluppo di cittadini consapevoli, responsabili e attivamente

coinvolti nella vita democratica.

Ad introdurre i lavori è stato il Presidente della Sezione del CNGEI di Reggio Calabria, Maurizio La

Piana, che ha ricordato l’importanza storica e sociale del movimento scout laico sul territorio,

mentre i saluti istituzionali sono stati affidati all’assessora alla legalità del Comune di Reggio

Calabria, Giuggi Palmenta, in rappresentanza del sindaco. L’assessora ha sottolineato l’importanza

del ruolo formativo dello scoutismo laico nel promuovere i valori della responsabilità e della

cittadinanza attiva tra le nuove generazioni.

Tra i relatori, il Capo Scout nazionale Mariano Iadanza, che ha illustrato la visione educativa del

CNGEI per la formazione di ragazze e ragazzi responsabili di sé stessi, degli altri e del mondo ed i

Professori Rossella Marzullo e Silvestro Malara, che hanno offerto spunti accademici e riflessioni

sul valore dell’approccio non formale in ambito educativo e sociale.

Particolarmente toccante l’intervento del Dott. Carlo Zagami, memoria storica della Sezione

reggina, che ha ripercorso le tappe fondamentali della presenza del CNGEI a Reggio Calabria,

sottolineandone il costante impegno nella promozione dei valori della solidarietà, dell’inclusione e

della partecipazione civica.

Le conclusioni del convegno sono state affidate alla Commissaria di Sezione Eleonora Amoroso, che

ha ringraziato tutti i partecipanti e ribadito il ruolo centrale dello scoutismo laico nella costruzione

di una società più equa e partecipata.

Il

convegno ha rappresentato un’occasione significativa per celebrare una lunga tradizione

educativa, rinnovando l’impegno del CNGEI di Reggio Calabria verso le nuove generazioni, nel segno

della cittadinanza attiva e della formazione integrale della persona, con uno sguardo ai 110 anni

trascorsi. La giornata di ieri è stato uno spunto per guardare al futuro, con stimoli nuovi e riflessioni

arricchenti.