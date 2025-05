Parte da Reggio Calabria il progetto “Il Vespucci incontra la cultura”

È stato presentato lunedì 5 maggio 2025, a Reggio Calabria, il progetto nazionale “Il Vespucci incontra la cultura”, promosso dal Ministero della Cultura e da Difesa Servizi S.p.A., che vede protagonista anche il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria in occasione della tappa reggina del Tour Mediterraneo Vespucci – Villaggio IN Italia, in città fino al 7 maggio 2025.

Nel corso delle prossime tappe del Tour Mediterraneo Vespucci, grazie al progetto “Il Vespucci incontra la cultura” sarà possibile scoprire le meraviglie dei musei nazionali e dei luoghi della cultura delle città raggiunte da Nave Amerigo Vespucci, con una speciale riduzione sul biglietto d’ingresso nei giorni di permanenza in città della Nave Scuola della Marina Militare.

L’iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il sistema dei musei italiani, in concomitanza con il Tour di Nave Amerigo Vespucci, ambasciatore del Made in Italy nel mondo e protagonista del successo del Tour Mondiale che ha toccato 30 Paesi.

L’accordo è una delle iniziative discendenti dell’accordo di collaborazione siglato dal Ministero della Cultura e altri 12 ministeri che hanno deciso di sostenere le iniziative del Tour Mondiale e del Tour Mediterraneo Vespucci, fortemente volute dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e sostenute dalla Difesa.

Il protocollo d’intesa, siglato dal Direttore generale Musei prof. Massimo Osanna per il MiC e dall‘Amministratore Delegato dott. Luca Andreoli per Difesa Servizi S.p.A., è finalizzato alla promozione delle bellezze e delle eccellenze italiane, in particolare quelle legate alla storia e alla cultura del nostro Paese. Al Villaggio IN Italia, durante la cerimonia istituzionale di apertura della tre giorni di Reggio Calabria, il dott. Luca Andreoli e il dott. Fabrizio Sudano, direttore del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria in rappresentanza del Ministero della Cultura – Direzione generale Musei, hanno presentato il protocollo d’intesa e sottolineato questa grande opportunità di collaborazione e sinergia.

“La Nave Scuola Amerigo Vespucci è un’icona unica al mondo, protagonista indiscussa della cultura navale e veicolo per la promozione internazionale del patrimonio italiano. – ha dichiarato il Direttore generale Musei Massimo Osanna – Il progetto nazionale “Il Vespucci incontra la cultura”, è frutto di un dialogo produttivo tra la Direzione generale Musei e Difesa Servizi S.p.A., in un’ottica di rete del Sistema museale nazionale e di valorizzazione condivisa di tutte le risorse che rappresentano l’identità di un territorio”.

“Siamo molto felici di poter ora annunciare insieme al Ministero della Cultura proprio qui a Reggio Calabria, una delle tappe più importanti, la formula “Il Vespucci incontra” che permetterà di visitare alcune delle più importanti realtà museali delle città che ospitano le tappe del Tour Mediterraneo, con un biglietto a prezzo agevolato. Iniziamo con “Il Vespucci incontra i Bronzi di Riace” e siamo entusiasti di debuttare con un’eccellenza italiana straordinaria come il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria” ha dichiarato Luca Andreoli, Amministratore Delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa Tour Vespucci.

Nel corso delle giornate in cui l’Amerigo Vespucci farà tappa nelle prossime città italiane, i cittadini potranno scoprire le meraviglie dei musei nazionali e degli Istituti culturali elencati nell’accordo, grazie a una speciale riduzione sul biglietto d’ingresso. L’accesso sarà regolato tramite prenotazione sul sito www.tourvespucci.it: i visitatori muniti di ricevuta di prenotazione potranno acquistare il titolo di accesso agevolato direttamente presso la biglietteria del museo.

Le prossime tappe del progetto nazionale sono:

Napoli (13-16 maggio 2025): Parco delle tombe di Virgilio e Leopardi (Direzione regionale Musei nazionali Campania), Villa Pignatelli (Palazzo Reale), Museo della ceramica Duca di Martina in Villa Floridiana (Musei nazionali del Vomero);

Gaeta (24-27 maggio 2025): Parco archeologico della Villa di Tiberio e Museo archeologico nazionale di Sperlonga, Museo archeologico nazionale di Formia, e Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando (Direzione regionale Musei nazionali Lazio);

Civitavecchia (28 maggio-3 giugno 2025): Museo archeologico nazionale di Civitavecchia (Direzione regionale Musei nazionali Lazio);

Genova (10-13 giugno 2025): Palazzo Reale e Palazzo Spinola (Musei nazionali di Genova).

Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (MArRC) è la prima tappa di attuazione del protocollo d’intesa, confermando così il suo impegno nella promozione della cultura, in approccio sinergico con il Sistema museale nazionale.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni per la diffusione della conoscenza del nostro patrimonio culturale – ha dichiarato il Direttore del MArRC, Fabrizio Sudano – portando l’arte e la storia italiana al centro di un racconto condiviso con cittadini e turisti, che in questa tappa hanno potuto ammirare i Bronzi di Riace e i tesori della Magna Grecia”.