Reggio, affermazione degli alunni dell’IC “Radice Alighieri” al concorso nazionale “I ragazzi dicono no al bullismo e cyberbullismo”

“Sono veramente felice per l’ennesimo concorso vinto dagli alunni della nostra scuola” E’ con queste poche ma sentite parole che la Dirigente scolastica dell’IC “Radice Alighieri” di Catona, Simona Sapone ha voluto complimentarsi con gli alunni che hanno vinto il Concorso “I ragazzi dicono no al bullismo e al cyberbullismo”, promosso dalla casa editrice “Manoscritti” Family e aperto alle scuole di tutta Italia, con lo scopo di sensibilizzare sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, oltre che guidare al corretto utilizzo di internet e dei social.

I ragazzi attraverso un racconto, una lettera, una poesia, un breve elaborato, un disegno, una locandina hanno ribadito il loro “no” a questa piaga che colpisce sempre più i loro coetanei.

Gli alunni delle classi 2 e 3 A della Scuola secondaria di I grado dell’istituto catonese, Giovanni Romeo, Tommaso Paone, Chiara Geracitano, Esmeralda Bahayoui , supportati dalla docente Simona Leanza, referente bullismo e cyberbullismo, dalle Prof.sse Angela Borrello, Maria Legato e Federica Neri hanno realizzato i loro lavori con grande dedizione e passione, tanto che saranno pubblicati in un libro stampato dalla stessa casa editrice.