Presentazione programma eventi XXV anniversario Associazione Portatori della Vara

Martedì 18 febbraio , alle ore 10:30 presso la sala convegni Monsignor Ferro dell’Arcidiocesi in via Tommaso Campanella, 63 a Reggio Calabria si terrà la conferenza stampa di presentazione delle iniziative promosse per celebrare il XXV anniversario dalla fondazione dell’Associazione dei Portatori della Vara di Reggio Calabria.

Era il 24 febbraio del 2000 quando, un gruppo di uomini, uniti dalla fede e devozione verso la Vergine Madre della Consolazione, guidati da Monsignor Salvatore Nunnari, decise di fondare un’associazione privata di fedeli, apartitica e senza scopo di lucro che aveva come unico obiettivo quello di accrescere e diffondere i valori della tradizione e della fede che anima il servizio di “Portatore”.

Da quel giorno, l’Associazione ha lavorato all’interno della comunità, seguendo i principi di carità e solidarietà, ispirati sempre alla figura di Maria SS., provando a diffondere la cultura e l’attività del “Portatore” offrendo occasioni di confronto e di formazione attraverso attività culturali e solidali, sempre seguendo gli insegnamenti della Chiesa.

Proprio seguendo queste linee guida, il presidente, il consiglio direttivo e tutti i soci hanno deciso di celebrare questa importante ricorrenza insieme a tutta la città.

Gli eventi prenderanno il via il prossimo 25 febbraio e si concluderanno il 20 marzo 2025. All’incontro saranno presenti per l’Associazione dei Portatori della Vara il presidente Gaetano Surace e il direttore culturale Luciano Maria Schepis; padre Pietro Ammendola, guardiano del convento dei cappuccini dell’Eremo e don Pasqualino Catanese, vicario generale della diocesi di Reggio Calabria-Bova.