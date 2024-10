“Strada facendo”, l’amministrazione comunale di Reggio Calabria presenta il piano straordinario per il rifacimento delle strade cittadine

Domani mercoledì 2 ottobre alle ore 10.00 nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio si terrà la conferenza stampa dal titolo “Strada facendo” per la presentazione del piano straordinario per il rifacimento delle arterie stradali messo in campo dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. All’incontro con i giornalisti prenderanno parte il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore ai Lavori Pubblici Franco Costantino, il Consigliere delegato alle manutenzioni stradali Franco Barreca ed il Dirigente del Settore Bruno Doldo. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i dettagli dei lavori già realizzati dall’Amministrazione comunale reggina, le opere in corso di realizzazione o programmate per le prossime settimane, le relative linee di finanziamento e gli importi delle opere finanziate.