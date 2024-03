Il 9 marzo a Reggio il convegno “Sulla Riforma dello Sport e del Lavoro Sportivo”

Tutto pronto per il 9 marzo: data irrinunciabile per gli addetti ai lavori nel mondo dello sport per l’imperdibile appuntamento organizzato da ASC Reggio Calabria d’intesa con il Presidente Nazionale ASC, Avv. Luca Stevanato.

Sabato 9 marzo, ore 15:00, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, sita in Via T. Campanella, è previsto il Convegno sulla “Sulla Riforma dello Sport e del Lavoro Sportivo”.

Il Convegno, organizzato da ASC Nazionale e ASC Reggio Calabria, in sinergia con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, è rivolto ai professionisti, agli esperti del settore ed a tutte le associazioni al fine di ampliare le proprie conoscenze e crescere professionalmente.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, dott. Stefano Poeta e del Presidente Nazionale ASC, Avv. Luca Stevanato, si alterneranno nella qualità di relatori il dott. Alessandro Londi, Segretario Generale FIDAL, il dott. Valter Vieri, Direttore Generale ASC ed il dott. Commercialista Antonio Vicari, appartenente all’Ordine dei Commercialisti di Reggio Calabria, per illustrare le novità più importanti in materia di riforma dello sport e del lavoro sportivo, fornendo una puntuale analisi sulla riforma dello sport con specifica attenzione ai contratti di collaborazione in ambito sportivo.

I relatori tratteranno in particolar modo il riconoscimento della personalità giuridica, il volontario sportivo, gli aspetti del collaboratore sportivo con partita iva e gli adeguamenti degli statuti ai sensi della nuova riforma dello sport.

Tante le novità, tanti gli aspetti da esaminare e comprendere da coloro che fanno parte del mondo sportivo che dovranno cogliere questa importante opportunità di crescita formativa, al fine di carpire quelle cognizioni tecniche che consentano di prendere piena consapevolezza del futuro dell’ente sportivo in linea con le nuove normative in materia di sport.

Tanta l’attesa per la riforma ed altrettanto ghiotta l’opportunità fornita da ASC per i responsabili del settore affinché siano aggiornati e rispettosi delle nuove normative.

“È un appuntamento imperdibile” dice il Presidente Provinciale ASC Reggio Calabria, Antonio Eraclini, che invita tutte le associazioni ed i professionisti. “Un’occasione di formazione offerta da ASC e dall’Ordine Professionale reggino dei Commercialisti, che ornai da tempo ha deciso di approfondire con noi il settore dello sport. Sono orgoglioso della fiducia mostrata dai massimi vertici ASC, il Presidente Nazionale Stevanato ed il Direttore Generale Vieri insieme al dott. Vicari, componente esperto dell’Ordine dei Commercialisti.

Per l’evento sono riconosciuti crediti formativi dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria.