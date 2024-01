“I oplì tu kerù-L’impronta del tempo”: a Bova si rigenera il territorio attraverso cultura e tradizione

Nel cuore della Calabria greca, il borgo di Bova è palcoscenico di un’iniziativa innovativa e inclusiva, promossa dall’Associazione ISMIA APS e finanziata nell’ambito del Bando ‘Fermenti’ dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, in collaborazione con il Comune di Bova, GAL Area Grecanica scarl e Teatro Proskenion.

L’Associazione ISMIA APS, nata a Bova nel giugno 2020, è il risultato della determinazione di un gruppo di giovani under 35, che attraverso attività imprenditoriali, potenziamento turistico ed economico e preservazione dell’identità culturale, hanno l’obiettivo di contrastare lo spopolamento di Bova, creando opportunità occupazionale.

Il progetto “I oplì tu kerù – L’impronta del tempo”, è inserito nell’ambito culturale, formativo e turistico/sociale del Comune di Bova e dei comuni limitrofi dell’area grecanica, si propone di affrontare le sfide della disoccupazione, della cooperazione comunitaria e del coinvolgimento intergenerazionale. Il cuore del progetto è la riattivazione di beni pubblici già esistenti, messi a disposizione dall’Amministrazione comunale di Bova e dal GAL. Questi spazi diventeranno luoghi di attività laboratoriali sulle “Antiche Maestranze”, per preservare e trasmettere tradizioni secolari – tra cui panificazione e artigianato locale – e Atelier di foto/video che affronterà le dolorose problematiche dello spopolamento e dell’emigrazione, comuni ai paesi calabresi e al Sud Italia, raccontati poi in una mostra in viaggio audio/visivo di storie, sfide e speranze di una comunità. Tutti gli Atelier sono gratuiti e aperti alla cittadinanza, ai bambini del borgo e agli studenti delle scuole limitrofe. Il progetto, inoltre, in collaborazione con l’Associazione Culturale Teatro Proskenion, si impegna a promuovere la ricca cultura e tradizione grecanica attraverso diverse attività, come visite guidate nel Borgo, incontri di formazione, performance artistiche, seminari ed eventi pubblici.

L’ambizioso obiettivo, nei prossimi anni, è la creazione di una Cooperativa di Comunità per gestire servizi turistico-culturali, favorire l’opportunità lavorativa per i giovani e contribuire al rafforzamento dell’economia locale.

Il progetto “I oplì tu kerù – L’impronta del tempo” rappresenta un passo significativo verso la rinascita e la valorizzazione del territorio bovese; un esempio di come la cultura, la tradizione e la collaborazione possono plasmare un futuro sostenibile e vibrante.