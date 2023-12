Reggio: il 27 dicembre la presentazione del libro “La passione di una vita” di Fernando Pignataro

Mercoledì 27 dicembre alle ore 16,30 presso il cinema metropolitano -piazza Garibaldi- a Reggio Calabria sarà presentato il volume “La passione di una vita” di Fernando Pignataro, ex segretario regionale della Cgil ed ex parlamentare. Il libro ripercorre trent’anni di impegno sindacale e politico e l’ intreccio con le vicende più rilevanti accadute in Calabria. Con l’autore ne discuteranno i dirigenti sindacali Mimmo Lagana’, Salvatore Larocca e Nino Costantino, oltre all’editrice Maria Pina Iannuzzi. Porterà i saluti il Presidente del Dopolavoro ferroviario, Nino Malara.