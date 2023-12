E’ arrivata alla XIV Edizione la manifestazione – concorso “Il Dolce di Natale”, organizzata dalla Fidapa di Siderno, Presidente Silvana Ferraro, in collaborazione con la Proloco, presieduta da Antonella Scabellone, e con l’Istituto Alberghiero “Dea Persefone” di Locri, diretto dalla Dirigente scolastica Mariarosaria Russo, che si svolgerà domenica 10 Dicembre dalle ore 17 presso la tensostruttura del Winterland di Siderno.

Il concorso prevede la preparazione di dolci tradizionali rivisitati con gusto a cura di pasticcieri professionisti e non: anche gli allievi dell’Alberghiero sotto la guida esperta dei prof.ri Renato Oliveto e Giuseppe Pantaleo sono stati coinvolti nella preparazione e confezione delle tradizionali sammartine e di altri dolci tipici, contribuendo al successo della serata, mentre il prof. Cosimo Pasqualino presenzierà all’evento.

Nuovamente coinvolta l’Apar – Associazione Provinciale Pasticceri Artigiani Reggini, che parteciperà alla giuria tecnica e alla premiazione dei vincitori che saranno omaggiati di artistiche targhe.

Una targa speciale sarà consegnata in memoria di Raffaele Trimboli, compianto pasticcere sidernese, per la sua raffinata laboriosità e per l’impegno profuso quale ambasciatore dell’arte dolciaria.