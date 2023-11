Università Mediterranea: bando nuovo ciclo della Scuola di specializzazione delle professioni legali

Una formazione aggiornata e multidisciplinare per i laureati in giurisprudenza non può fare a meno di approfondimenti tematici, ma soprattutto di un’applicazione pratica delle conoscenze acquisite, da sperimentare in laboratori di scrittura giuridica, prove pratiche di elaborati o test a risposta multipla, che preparano all’ingresso nel mondo del lavoro, sia delle professioni tradizionali (magistrato, avvocato, notaio, pubblica amministrazione) che di quelle più innovative (giurista d’impresa, consulente del lavoro).

Per questo l’Università Mediterranea di Reggio Calabria organizza anche quest’anno, con la Scuola di specializzazione per le professioni legali, secondo un programma che, nell’ambito della disciplina nazionale, presenta innovative peculiarità quanto alle modalità organizzative del Corso.

A differenza delle altre scuole post-laurea che preparano a singoli sbocchi professionali ed hanno una docenza collegata solo a quello scopo, la didattica della nostra Scuola di specializzazione presenta una docenza variegata, formata da docenti universitari, magistrati, notai, avvocati, così che gli studenti possano avere un quadro complessivo della formazione, potendo così orientarsi verso diverse impegni professionali, sperimentando sul campo diverse ipotesi lavorative.

La tardiva emanazione del decreto ministeriale ha comportato ritardi nell’emanazione del bando per l’iscrizione, la cui scadenza è fissata al 28 novembre 2023.

Il bando si trova al seguente link https://www.digies.unirc.it/articoli/27944/bando-di-ammissione-scuola-spl-aa-2023-2024