Reggio: mostra personale di pittura di Adelaide Marcianò

La Città di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la Biblioteca “De Nava”, martedì 7 novembre 2023, alle ore 16:45, presso la stessa Biblioteca, inaugurano la mostra personale di pittura di Adelaide Marcianò. Dall’impressionismo al Naif. La ricerca dell’armonia nel reale, tra luci e ombre. Aprono la manifestazione gli interventi di Irene Calabrò, assessore alla Cultura della Città di Reggio Calabria, di Daniela Neri, responsabile della Biblioteca “De Nava” e di Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Con il supporto di slides relaziona la prof.ssa Roberta Cuzzola, docente di Tecniche per la pittura, presso l’Accademia di “Belle Arti” di Reggio Calabria. Sarà presente la pittrice Adelaide Marcianò, laurea in Filosofia, con diplomi post lauream in psicologia sociale e direzione servizi sociali. Artista per passione, Adelaide Marcianò ha realizzato le sue opere con tecniche pittoriche diverse, dall’acquarello all’inchiostro di china, dal dipinto ad olio alle matite acquerellabili. La mostra resterà aperta dal 7 al 9 novembre. Orario visite: dalle ore 9: alle 12:30 mercoledì e giovedì e dalle 14:30 alle 16:00 giovedì.