Educare al digitale, domani il Convegno con Garassini, Ungaro e Varagona

«Educare al digitale, una sfida comunitaria». È questo il titolo del Convegno che si svolgerà domani 20 ottobre alle 17 presso il Seminario arcivescovile “Pio XI” di Reggio Calabria.

L’incontro è organizzato dall’Istituto diocesano di formazione politico-sociale “Monsignor Lanza” di Reggio Calabria, dall’Ordine dei Giornalisti della Calabria, l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali di Reggio Calabria, la redazione di Avvenire di Calabria, l’Ucsi nazionale e la delegazione calabrese della Fisc in partnership con l’Azione cattolica diocesana di Reggio Calabria – Bova, la Libreria Paoline e il Consultorio diocesano Pasquale Raffa.

Dopo il saluto introduttivo dell’arcivescovo Fortunato Morrone, seguirà l’introduzione del presidente dell’Ordine dei giornalisti della Calabria, Giuseppe Soluri, che riguarderà la deontologia dei giornalisti in relazione al mondo dei media digitali.

Il programma prevede poi la relazione sul tema “Ci vuole un villaggio, educare insieme al digitale” tenuta dalla professoressa Stefania Garassini, docente di Content Management e Digital Journalism all’Università Cattolica di Milano, giornalista professionista, collaboratrice del mensile Domus e del quotidiano Avvenire e presidente di Aiart Milano, associazione nazionale che opera nella formazione a un uso consapevole dei media. Stefania Garassini ha pubblicato diversi libri tra i quali alcuni riguardanti il tema della relazione del convegno di giorno 20 ottobre: “Smartphone, 10 ragioni per non regalarlo alla prima comunione (e magari neanche alla Cresima) – Edizioni Ares e “Lo Schermo dei desideri, come le serie tv cambiano la nostra vita” – Edizioni Ares.