Avvenuto il 40esimo passaggio della campana del Club Kiwanis “Città dello Stretto”

Il Kiwanis è una organizzazione internazionale di servizio dedicata al miglioramento delle comunità e al benessere dei giovani. In Italia, il Kiwanis è noto come “Kiwanis Italia” ed è parte integrante del movimento Kiwanis International. Il Kiwanis Italia è un’associazione di club locali, noti come “club Kiwanis”, che operano in varie città e regioni italiane. Le attività del Kiwanis Italia si concentrano su diversi obiettivi principali quali Servizio alla Comunità col quale i club Kiwanis italiani sono impegnati in progetti e attività per il miglioramento delle comunità locali. Servizio Giovanile in cui il Kiwanis mette un’enfasi particolare sull’aiutare i giovani anche con programmi di mentorship e borse di studio. Non meno importante la sensibilizzazione sui temi propri dei club con l’organizzazione di Raccolte Fondi.

I club Kiwanis sono composti da professionisti, imprenditori e individui che condividono l’obiettivo comune di servire la comunità. Ciascun club è autonomo e può concentrarsi su progetti specifici che rispondono alle esigenze locali.

Le attività esatte dei club Kiwanis in Italia possono variare a seconda delle necessità locali e degli interessi dei membri, ma l’obiettivo principale rimane sempre il servizio alla comunità e il sostegno ai giovani.

Nei giorni scorsi, nella splendida cornice della sala ricevimenti di “Terrazze Le Rose” è avvenuto il 40° Passaggio della Campana del Club Kiwanis “Città dello Stretto”, nel quale la Presidente Fabiola Crea ha consegnato il testimone al nuovo Presidente eletto, Nuccio Gilormo. Contestualmente sono stati nominati il vicepresidente del Club, Antonio Di Marno e il segretario Pasquale Calabrò.

Il programma del Club reggino per l’anno sociale 2023/2024, si prospetta molto ambizioso e innovativo.

Sarà disposto un servizio di assistenza psicologica gratuita, per via telematica, alle famiglie con bambini disabili e affetti di autismo.

Particolare attenzione sarà posta all’attività in collaborazione con l’Unicef con il progetto “We Care about Kids” che prevede una campagna di vaccinazioni ai bambini affette da malattie, e nel corso della cerimonia è stata organizzata una raccolta fondi pro Unicef che consentirà di finanziare un buon numero di vaccini.

L’attività proseguirà con i rituali incontri periodici, che culmineranno con la tradizionale consegna del “Bergamotto d’argento” a personalità reggine che si sono distinte, con il loro impegno e personalità, lontane dalla loro terra natia.

L’organigramma sarà arricchito dall’ingresso di nuovi soci che porteranno nuova linfa e vitalità al Club, sempre con l’intento di migliorare e apportare maggiori contributi che siano di supporto ai bambini che si trovano in difficoltà nel loro vivere quotidiano.

In questo contesto sarà ampliata l’attività del K-KIDS di Saline Joniche, fortemente voluto e supportato dal Prof. Domenico Aquilino, con l’intento di espandere il progetto anche alle scuole medie locali.

Nel corso della serata si è svolto anche il passaggio di consegna della Luogotenenza della Divisione 13 Calabria Mediterranea in cui Claudia Simonetta già Socia e Past President del Club Kiwanis Città dello Stretto è succeduta ad Andrea Leo Casile.