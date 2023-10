Al Porto Bolaro la prima edizione di “Pompieropoli”

Domenica 22 ottobre dalle ore 16:00 nel piazzale esterno lato sud/Pellaro, si svolgerà la prima edizione dell’evento “POMPIEROPOLI”.

La manifestazione permetterà ai bambini, dai 3 ai 12 anni, di vivere l’emozione di diventare per un giorno un piccolo pompiere.

Una giornata speciale e attesissima dai più piccoli, che, potranno giocare e partecipare insieme ai veri vigili del fuoco alle prove e ai percorsi appositamente creati per loro.

L’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, sez. di Reggio Calabria, in collaborazione con il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, e con il supporto del C.C. Porto Bolaro, allestiranno, per l’occasione, un campo dimostrativo con appositi percorsi e simulazioni di situazioni di emergenza.

I bambini, accompagnati dai loro eroi in divisa, potranno cimentarsi nelle attività ed imparare, divertendosi, il comportamento più corretto e sicuro da tenere in tutte quelle situazioni di emergenza in cui i vigili del fuoco sono attivi in prima linea.

Appuntamento quindi domenica pomeriggio al Porto Bolaro Shopping Center, per trascorrere una giornata indimenticabile, all’insegna del divertimento: l’occasione giusta per trascorrere un bel pomeriggio d’autunno giocando e imparando.

Al termine della manifestazione verrà consegnato ai giovanissimi partecipanti l’ambito Attestato di “Giovane Pompiere”.