Barritteri Food Festival: successo per la prima edizione dell’iniziativa del comune di Seminara (RC) dedicata ai sapori locali

Si è svolta domenica 3 settembre la prima edizione del Barritteri Food Festival.

L’iniziativa patrocinata dal comune di Seminara e dal Galbatir è stata una vera e propria esplosione di sapori della tradizione locale. L’evento si è svolto con la partecipazione dei ristoratori della frazione che hanno profuso il massimo impegno per portare in tavola i più gustosi piatti della tradizione.

I partecipanti hanno potuto degustare la struncatura preparata dal ristorante “La Collina”, il peperone ripieno preparato dal ristorante “L’Antico Carro”, la parmigiana di melenzane preparata dal ristorante “La Chianina”, la mortadella artigianale prodotta esclusivamente dal ristorante “Il Rifugio del Gusto” e la crostatina alla nutella prodotta dalla pasticceria “Artenia”.

Infine sono state servite a cura del comitato festa delle frittelle di fiori di zucche fatte al momento e dei granetti di pane prodotti dal panificio “Cambareri” con pomodori locali, il tutto condito dall’olio di oliva extravergine dell’olearia “La Maddalena”. La serata è stata allietata dalla musica del gruppo Gioia Popolare e dalla presenza della Tik Toker Arianna Scaldaferri.

L’evento svoltosi per la prima volta nella piazza di Barritteri, frazione di Seminara è andato oltre ogni rosea previsione, tanto che i biglietti sono terminati in pochi minuti e in molti non sono riusciti a degustare il menù.

Per la piccola frazione che si affaccia sulla Costa Viola è stato quindi un gran successo, come manifestato anche dai numerosi partecipanti che si sono dichiarati molto soddisfatti sia dell’organizzazione che della qualità del cibo.

Il comitato feste che ha organizzato l’evento è rammaricato per non avere potuto dare a tutti i partecipanti la possibilità di degustare le pietanze che componevano il vassoio, ma al tempo stesso è soddisfatto per come si è svolta tutta la serata invitando sin da ora tutti per il prossimo anno alla seconda edizione del Barritteri Food Festival.