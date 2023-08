Conclusi i Festeggiamenti in Onore alla Madonna del Rosario di Pompei a Colelli di San Roberto: Unione tra Comunità e Devozione

Si sono conclusi con grande gioia e partecipazione i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario di Pompei a Colelli di San Roberto. La comunità si è unita in un connubio di festeggiamenti civili e religiosi, trasmettendo un forte senso di tradizione e devozione.

L’atmosfera festosa ha avuto inizio Giovedì 10 Agosto con la gara di tiro a segno, un evento che ha reso omaggio alla memoria di Franco Barillà. Un momento di competizione e convivialità che ha coinvolto i cittadini di tutte le età, dimostrando ancora una volta la vitalità e lo spirito di comunità che anima Colelli.

Venerdì 11 Agosto è stata svolta l’iniziativa: “Nonostante tutto ho ancora voglia di giocare”, in memoria di Vittorio Vizzari, un giovane membro attivo del comitato festa e dell’associazione del territorio Colellese che prematuramente è venuto a mancare all’affetto della comunità. Una giornata, dedicata interamente ai bambini, ricca di giochi, attività e divertimento, testimoniando anche l’attenzione che l’associazione e il comitato dedicano alle future generazioni.

Il culmine dei festeggiamenti è giunto Sabato 12 Agosto con un concerto che ha visto esibirsi i VERSUD, offrendo spettacolo e intrattenimento a tutti i presenti. La serata è stata poi incorniciata da uno spettacolo pirotecnico musicale, curato dalla ditta FirePlay Santangelo, che ha illuminato il cielo di Colelli di San Roberto con scintillanti colori e esplosioni artistiche.

La componente religiosa della festa è stata altrettanto significativa, con la processione della Madonna del Rosario di Pompei che ha attraversato le vie del paese sotto la guida spirituale di Don Oliver.

Il comitato e l’associazione hanno voluto ringraziare anche tutti coloro che hanno preso parte alla processione, la comunità e le forze militari del paese, i Carabinieri della stazione di San Roberto e il corpo di polizia municipale che hanno garantito una perfetta organizzazione.

La partecipazione e la devozione dei fedeli hanno reso l’atmosfera ancora più intensa, culminando nel ritrovo nella piazza centrale del piccolo borgo, dove un commosso ricordo è stato dedicato a Padre Benoit, parroco della parrocchia scomparso lo scorso anno, sotto le note della canzone intonata da Turi Rugolo, il ricordo è stato condiviso e partecipato da tutta la platea. A seguire la tradizionale canzone dedicata alla Madonna che è stata intonata da tutti i portatori della vara.

L’intero evento è stato organizzato dal Comitato Festa in collaborazione con l’associazione Colelli in Progress, dimostrando ancora una volta come la collaborazione e l’impegno collettivo possano creare momenti di condivisione e appartenenza.

L’evento ha attirato non solo i residenti di Colelli, ma anche persone provenienti da tutta la vallata del Catona, confermando l’evento come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, consolidando il borgo come punto di riferimento nell’agenda degli eventi annuali nell’area dello stretto. La Madonna del Rosario di Pompei ha sicuramente guidato i cuori e le menti dei presenti, creando un legame che va oltre le semplici celebrazioni e che lascia una profonda impronta nella storia e nell’anima della comunità.

L’associazione Colelli in progress, in collaborazione con il Pastificio Francesco Pio dà appuntamento alla Prima Sagra della Pasta che si svolgerà nella piazza centrale del piccolo borgo giorno 19 Agosto, una nuova iniziativa che tende a rafforzare il legame della comunità con tutto il territorio circostante.