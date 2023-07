Le borse di studio del Kiwanis Club “Palmi – Piana di Gioia Tauro”

Le borse di studio del Kiwanis International sono ormai una certezza a Palmi.

Anche quest’anno il Kiwanis Club “Palmi – Piana di Gioia Tauro” con Sabina Pezzano presidente, ha donato numerose borse di studio agli alunni delle scuole della piana.

La consegna avvenuta il 26 luglio, alla libreria Mondadori Point di Palmi, con una folta presenza di giovani e meno giovani ha ribadito l’importanza data alla cultura ed alla formazione dei bambini. Un punto, quello della leadership caro al Service Club che da sempre serve i bambini nel mondo, con l’intento di aiutare i più bisognosi concedendo opportunità di formazione e crescita.

Un susseguirsi di sorrisi sui volti dei bambini che ricevevano la borsa di studio, che gioivano assieme ai genitori ed i loro cari ha quindi allietato un ricco pomeriggio palmese. Una rappresentanza dei dirigenti degli istituti scolastici che hanno partecipato al bando ha voluto rivolgere un ringraziamento al Kiwanis Club palmese ed al Mondadori Point per aver proposto questo evento in sinergia con scuola e famiglia. Hanno poi sottolineato l’importanza di questi impulsi nella crescita, richiamando la curiosità che contraddistingue ciascun premiato.

La fondazione Kiwanis Children’s Fund, per voce del Chairman intervenuto, ha sovvenzionato questi premi nella convinzione che formando i più giovani si possa sperare in un miglioramento sociale in ogni parte del pianeta, quindi anche nel Distretto Italia San Marino.

Oltre alle sedici borse di studio donate agli studenti meritevoli, al Mondadori point di Palmi, abbiamo assistito anche alla consegna di una fornitura completa di libri e cancelleria “i libri di Anna” voluta in ricordo della madre della titolare, Anna Napoli, venuta a mancare anni addietro che ha sempre creduto nella cultura somministrata ai bambini. La giovane vincitrice, accompagnata dalla maestra ha quindi letto il componimento che le ha permesso di ricevere il premio.

A chiudere la serata, Mondadori Point di Palmi ha poi ospitato Rebecca Parziale, una giovane influencer molto nota sui social – e con diversi milioni di followers – che ha pubblicato un libro rivolto ai giovanissimi ha aumentato il numero di giovani intervenuti.

Le rappresentanze degli altri Service Clubs palmesi hanno confermato l’importanza di servire: una ulteriore dimostrazione che la collaborazione funziona.