Reggio: il 30 giugno la presentazione del libro di Marino e Naccari Carlizzi: “Le Politiche Pubbliche nell’era digitale”

Venerdì 30 giugno alle ore 18 e 30, presso i locali del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” (parco Pentimele) nell’ambito del programma estivo delle attività, sarà presentato il libro “Le Politiche Pubbliche nell’era digitale” scritto per l’editore Rubettino da Domenico Marino e Demetrio Naccari Carlizzi. Il programma della presentazione è il seguente:

Saluti introduttivi

Paolo Brunetti (sindaco ff del Comune di Reggio Calabria)

Carmelo Versace (sindaco ff della Città metropolitana di Reggio Calabria)

Coordina Peppe Caridi (direttore di Strettoweb.com)

Intervengono

Francesco Cannizzaro (deputato della Repubblica)

Vittorio Zito (sindaco di Roccella)

Intervengono gli autori Domenico Marino e Demetrio Naccari Carlizzi

Dal sito dell’Editore Rubettino

Un’orchestra non è solo una somma di voci, di strumenti e di suoni. È un corpo armonico in cui ogni elemento ha un ruolo fondamentale per la melodia e la diversità dei suoni. L’analogia che vuole proporre questo libro è fra la programmazione economica e un concerto di musica sinfonica. Il trait d’union di questi due ambiti è l’armonia degli strumenti (politiche pubbliche) e della lettura (bisogni). La programmazione armonica rappresenta un insieme di metodologie e strumenti per gestire in misura ottimale gli obiettivi economici in un contesto di complessità. Questo nuovo paradigma, in un mondo che si avvia ad essere totalmente digitale e regolato da algoritmi, diventa un approccio insostituibile nella cassetta degli attrezzi del decisore pubblico. Il volume, dopo una descrizione del cambiamento di scenario degli ultimi anni, pone le basi per definire in maniera costruttivistica il concetto di programmazione di precisione e di politiche economiche armoniche. Attraverso un percorso teorico e uno studio di casi, il lettore verrà introdotto a questo nuovo modo di progettare le politiche e potrà acquisire strumenti e metodologie per gestire e creare nuove policies: armoniche e di precisione.