“Il processo civile telematico dopo la riforma Cartabia: novità e prospettive”, avvocati a confronto a Palmi

Si è svolto nei giorni scorsi presso l’Auditorium della Casa della Cultura “Leonida Repaci”di Palmi un Seminario Formativo sul tema: “Il processo civile telematico dopo la riforma Cartabia: novità e prospettive”.

L’evento, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi in collaborazione con la Camera Civile di Palmi e Lextel, è stato introdotto dall’Avv. Lea Sprizzi, Coordinatrice della Commissione per l’organizzazione di convegnistica e manifestazioni, la quale ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra, dell’unità e dello spirito di gruppo tra l’Ordine e le associazioni forensi al fine di garantire l’aggiornamento continuo. La consigliera Sprizzi ha concluso evidenziando che poiché il ruolo dell’Avvocato è quello di ponte tra il cittadino e il sistema giustizia è fondamentale integrarsi e non resistere ai cambiamenti.

Dopo gli indirizzi di saluto dell’Avv. Pasquale Aquino in rappresentanza del comune di Palmi, del Presidente del COA di Palmi, l’Avv. Angelo Rossi, del Presidente della Camera Civile locale, l’Avv. Vittorio Chindamo e del Dott. Andrea Sicilia Area Menager Bussines Line Lextel, si è dato inizio all’apertura dei lavori moderati dall’Avv. Vincenzo Barca, Coordinatore della Commissione Formazione professionale per gli avvocati e per ì praticanti avvocati.

L’Avv. Maurizio Reale, Cultore di Informatica Giuridica presso l’Università Statale di Milano e Docente presso la Scuola di Magistratura, ha introdotto il tema del Processo Civile Telematico con l’entrata in vigore della riforma Cartabia, con un magistrale intervento, avendo particolare riguardo in tema di notifiche, dei depositi e delle attestazioni telematiche.

La Dott.ssa Noemi Parussolo dell’Area Formazione di Visura S.p.A., invece ha trattato gli argomenti inerenti la pec, la firma digitale, le tipologie di documenti previsti dal cad ai fini di una notifica via pec ed infine il tool notifiche pec disponibili su quadra spiegando l’importanza e tutti i passaggi essenziali per la conservazione dei documenti digitali.

L’Avv. Pasquale Simari, del Foro di Palmi, Componente della Commissione PCT dell’Unione Nazionale Camere Civili, si è soffermato sul tema della procura rilasciata su foglio separato, sia esaminando le novità introdotte dalla Riforma Cartabia, sia facendo cenno alle recenti prese di posizione della Suprema Corte, con particolare riferimento al pronunciamento delle Sezioni Unite sul criterio topografico e alle preoccupanti ricadute che potrebbe avere l’indirizzo di legittimità che considera invalida la procura rilasciata in luogo e data diversi, rispetto al ricorso.

L’Avv. Vincenzo Barca ha voluto ricordare come il Diritto sia un fenomeno sociale e che una data norma sorta in determinate circostanze di tempo e di luogo diviene inadeguata con il passare del tempo e delle circostanze che ne determinarono l’emanazione. La medesima valutazione vale per gli strumenti di applicazione di una norma rispetto al periodo storico in cui si vive, evidenziando che bisogna adeguarsi ai tempi ed alla tecnologia attuale per svolgere una professione sempre più esigente ed al passo coi tempi.

A fine Convegno il Presidente del COA, l’Avv. Angelo Angelo Rossi si è congratulato con i relatori consegnando delle targhe in segno di riconoscimento, mentre a tutti gli Avvocati partecipanti all’evento sono stati riconosciuti dal COA di Palmi, ai fini della formazione professionale, quattro crediti formativi di cui uno in Deontologia.