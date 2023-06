Reggio, inaugurata a Sambatello la mostra documentaria “Le Sinfonie di Nicola Sgro”

E’ stata inaugurata a Sambatello la mostra documentaria “Le Sinfonie di Nicola Sgro” presso la sede del Piccolo Museo del Colocrisi presente all’interno del Palazzo Municipale e curata dal prof. Francesco Scialò, docente dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.

Sono intervenuti: Il prof. Antonio Palmenta, per conto del Centro Studi Colocrisi, ha parlato del M° Nicola Sgro, insigne musicista e umanista, che ha fatto della cultura uno strumento concreto di relazioni che, com’è noto, è stato un grande protagonista della cultura musicale non solo calabrese, ma anche un artista a livello internazionale.

Infatti, ha detto Palmenta, ha creato relazioni sia attraverso la forma comunicativa verbale, ma ancora di più, attraverso la sua musica che era e che continua a essere un messaggio di prossimità e di unione. Oggi più che mai, in questo momento di grande difficoltà per tutta l’umanità, chi come noi ha beneficiato dei suoi insegnamenti, ne ricava validi strumenti per fare fronte a questo momento di crisi.

Il Direttore dell’Accademia di Belle Arti, Prof. Piero Sacchetti, oltre a ricordare l’importante e prestigiosa attività svolta come docente dell’Accademia ha voluto evidenziare la realizzazione dell’inno dell’Accademia che in questa circostanza è stata ascoltata. Inoltre, ha detto, che il m° Sgro rappresenta una figura che si colloca tra quelle personalità più rilevanti della storia della nostra città e del nostro Paese.

Durante l’incontro sono stati molto apprezzati dai presenti alcuni video proiettati a cura di Matteo Gangemi e registrati durante le manifestazioni svolte nel corso degli anni dal Colocrisi.

Inoltre, sono intervenuti Nicola Pavone che ha avuto l’opportunità di conoscerlo e frequentarlo gli rimane il ricordo di un grande uomo, prima ancora che insigne musicista e umanista, che ha fatto della cultura uno strumento concreto di relazioni.

Anche la prof.ssa Nanà Bertè nel suo intervento ha ricordato la pacatezza nell’esprimere le sue idee in occasione della programmazione di alcune iniziative svolte dal Colocrisi.

L’intervento di Oreste Pennestrì, Presidente dell’Associazione dei Tre Quartieri, è servito oltre che ha evidenziare il ruolo che ha avuto nel suo campo oltre i confini nazionali dando un apporto significativo all’Associazione gallicese e per questo occorre proporre il giusto riconoscimento mediante l’intitolazione di una struttura cittadina presente nella nostra città sia essa strada, piazza e/o edificio .

Anche il prof. Annunziato Tripodi ha voluto ricordare il contributo dato dal m° Sgro per il potenziamento del Piccolo Museo sambatellino.

A conclusione dell’incontro, il figlio Francesco, oltre a ringraziare per quanto si sta facendo per ricordare la memoria del padre, ha voluto evidenziare alcuni insegnamenti del padre che oggi rappresentano per lui esempi di vita e insegnamenti significativi che non dimenticherà mai.

La mostra potrà essere visitata fino al 30 giugno. Durante questo periodo saranno svolte altre iniziative inerenti la sua vita e le sue opere.