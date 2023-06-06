I circoli democratici di Villa San Giovanni e di Messina per la prima volta in assemblea congiunta “contro l’illusione del Ponte di Salvini”

“LA TUTELA DEI TERRITORI E’ IL FUTURO DELLO STRETTO!
I MILITANTI DEL CIRCOLO PD DI VILLA SAN GIOVANNI E DEL CIRCOLO PD QUARTA CIRCOSCRIZIONE DI MESSINA SI INCONTRANO PER DISCUTERE DEI DOCUMENTI DEMOCRATICI – PRODOTTI NELLE DUE SPONDE DELLO STRETTO – CONTRO L’ULTIMA L’ILLUSIONE DEL MINISTRO SALVINI, CONTRO IL “DECRETO PONTE” E L’ANNUNCIATO NUOVO SPERPERO DI DENARO ORCHESTRATO A DANNO DI VILLA E DI MESSINA.
L’INCONTRO – APERTO A TUTTA LA CITTADINANZA – SI TERRA’ A VILLA S.G., VENERDI 9 GIUGNO, ORE 17, PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE “LA CAVE” IN PIAZZA
G. CALABRO’ (GIA’ PIAZZA DEI PARLAMENTI)”.
Lo comunica in una nota Enzo Musolino, segretario cittadino Partito Democratico di Villa San Giovanni.