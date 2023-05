Reggio: al Museo Archeologico Nazionale domani 4 maggio il Premio Letterario Giovani

In attesa della prossima giornata con ingresso gratuito, in programma per domenica 7 maggio, domani 4 maggio, alle ore 10.00, sulla magnifica la terrazza del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso scolastico: “Premio Letterario Giovani”, VIII edizione, A.S. 2022/2023, che quest’anno è stata dedicata ai Bronzi di Riace, per celebrare il Cinquantesimo anniversario del loro ritrovamento. Per il Museo le attività sono state seguite dal funzionario Giuseppina Cassalia.

«Siamo orgogliosi di ospitare questa ottava edizione del Premio – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino. Ringrazio la dirigente scolastica prof.ssa Maristella Spezzano per aver voluto dedicare questa edizione ai Bronzi di Riace e aver coinvolto pienamente il Museo nelle attività dell’Istituto. Un grazie anche agli insegnanti che hanno promosso il concorso nelle loro classi con convinzione e passione. Ma la maggiore gratitudine va a tutti gli studenti della provincia che si sono cimentati sul tema dei Bronzi di Riace, approfondendo le proprie conoscenze su questi due capolavori del Mediterraneo, simboli identitari della nostra Regione».

Dopo i saluti istituzionali del direttore Malacrino, della dirigente scolastica I.I.S. Nostro Repaci, Maristella Spezzano, e del presidente AICC Delegazione Columna Rhegina di Villa San Giovanni, Augusto Cosentino, interverranno gli studenti che hanno partecipato al concorso sul tema “Noi e i Bronzi di Riace”.

«Le opere premiate – ha affermato la prof.ssa Spezzano, presidente della Commissione valutatrice – si sono distinte per la ricchezza di argomentazioni e di riferimenti culturali alla storia, alla letteratura e all’arte classica. Alcuni testi evocano immagini fortemente empatiche che fanno rivivere le molteplici vicende dei Bronzi, giunti fino a noi ad ornare di gloria il presente, dopo avere superato le sfide del tempo».

Al Museo si accede dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 9:00 alle 20:00, con ultimo ingresso alle 19:30. Per le ragazze e i ragazzi under 18, l’ingresso è sempre gratuito.