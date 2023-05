Reggio Calabria, concorso scolastico Club Serra: premiati i vincitori

Il tema del Concorso voluto dal Club Serra International Italia con i quali gli alunni delle scuole reggine di ogni ordine e grado si son dovuti confrontare racchiude due parole chiave per noi Cattolici: l’amore e il perdono. Sulla traccia che recita “ In un mondo che ha bisogno di amore, non si può vivere senza perdono”, i ragazzi si sono commisurati con se stessi e la società piena di contraddizioni in cui oggi vivono, esprimendo il loro punto di vista attraverso la poesia, la prosa, disegni e videoclip secondo la sensibilità e l’età di ognuno di loro.

La cerimonia si è svolta giovedì 27 aprile nella Aula Magna del Seminario Arcivescovile Pio XI di Reggio Calabria . Un appuntamento organizzato dal Club Serra di Reggio Calabria e che si rinnova da 18 anni grazie all’impegno dei soci serrani, il diacono e già Preside prof. Santo Caserta e la prof.ssa Gabriella Gangemi. Presenti il Rettore del Seminario, i seminaristi, i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, i genitori, i parenti e i compagni di classe dei premiati. Il presidente Oreste Arconte ha ringraziato le Scuole, i Dirigenti Scolastici e gli insegnanti che hanno aderito all’invito del Serra Club reggino e particolarmente gli alunni per l’impegno e serietà con la quale hanno affrontato ed approfondito il difficile e complesso tema. Nel corso della premiazione i ragazzi hanno presentato i loro lavori spiegando il contenuto. Simone ha realizzato il suo videoclip ispirandosi alla preghiera del Padre Nostro: “Rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Alessandro ha scisso la parola “Perdono” in “Per Dono”, spiegando che il perdono è un dono che viene direttamente dalla Misericordia di Dio. Il Rettore don Nino Pangallo si è molto compiaciuto ed ha dichiarato che questi appuntamenti sono importanti perché mettono in contatto il mondo esterno con il Seminario che non è solo un bel edificio per chi ci passa davanti, ma un luogo di formazione, vivo. Dentro questo edificio, aperto negli anni ‘30 del secolo scorso, ha proseguito in Rettore, ci sono 21 ragazzi più 3 del propedeutico che hanno fatto una scelta di vita coraggiosa rispondendo ad una precisa chiamata, alla Chiamata di diventare Ministri di Dio, sacerdoti della chiesa Cattolica reggina. La Cerimonia è stata condotta dalla prof.ssa Gabriella Gangemi e membro della giuria e si è conclusa presentando ai convenuti i cinque seminaristi che il 24 giugno in cattedrale saranno consacrati presbiteri da mons. Fortunato Morrone, l’arcivescovo di Reggio Bova.

I Premiati:

Scuola Primaria “Telesio . Ciraolo” di Reggio Calabria

Premiato: Alunno Francesca Scappatura, Classe V/A – Per disegno

Dirigente Scolastico: Marisa Maisano.

Scuola Primaria “Melia” – Scilla (RC)

Premiato: Alunno Antonio Cosoleto, Classe IV/A Per elaborato

Scuola Secondaria di Primo Grado “Minasi”

Alunno Vincenzo Gaietti, classe III/A Per elaborato

Alunno Simone Torricone, classe II/A per videoclip

Dirigente Scolastico: Daniela Panzera

Scuola Primaria di Primo Grado “Telesio – Criaolo” (RC)

Alunna Emili Michelle, classe V/B Per elaborato

Dirigente Scolastico: Marisa Maisano

Scuola Secondaria di Primo Grado “C. Alvaro – Giudice Scopelliti” (RC)

Alunni Mattia Lia, Federica Maria Malavenda, Giudo Polimeni, Carol Ventura, Classe III/D. per la poesia “Il perdono”

Dirigente Scolastico: Adriana Labate

Liceo Scientifico “Alessandro Volta”, (RC)

Alunna/o Emanuela Foti , Classe II/D – poesia “Il perdono”

Giuseppe Festa, Classe II/D – poesia “Cerco la pace”

Dirigente: Marisa Monterosso

Istituto Tecnico Economico “Raffaele Piria” (RC)

Alunno Matteo Iero, IV/SIB – Per elaborato

Dirigente: Anna Rita Galletta – Rappresentata dalla prof.ssa Graziella Condello